2022 Dünya Kupası açılış maçına Enner Valencia damgası! Tarihe geçti, ilk kez...

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Katar ile Ekvador'un kozlarını paylaştığı 2022 Dünya Kupası açılış maçında Enner Valencia sahne aldı.

VALENCIA 11'DE BAŞLADI

Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro, maça Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia 11 ile başladı.

PERDEYİ ERKEN AÇTI, VAR'DAN DÖNDÜ

Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından tecrübeli yıldızın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığı pozisyon çok tartışıldı. Dakikalar geçtikten sonra yarı otomatik ofsayt sisteminin belirlediği görüntü ekranlara getirildi.

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13 DAKİKA SONRA AÇILIŞI YAPTI

Attığı ilk gol sayılmayan Valencia, dakikalar sonra bir kez sahne aldı. 14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Valencia, 16. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.

BİR GOL DAHA BULDU

Enner Valencia, 31. dakikada ise sağ kanattan gelen ortada şık bir kafa vuruşu yaparak takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.

EKVADOR'UN İLK PENALTI GOLÜ

Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde attığı ilk penaltı golünü atmış oldu.

Böylece yıldız oyuncu, milli takımda 75 maçta 36 gol, 12 asistle ulaştı.

SON 5 GOL DE VALENCIA'DAN GELDİ

Ayrıca, Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 5 golünü de Enner Valencia kaydetmiş oldu. 33 yaşındaki yıldız, 2014'te Honduras ve İsviçre ağlarına 3 gol göndermişti.

PERFORMANSI ÇOK KONUŞLULDU

Sezon başından bu yana Fenerbahçe ile de formda bir görüntü çizen tecrübeli yıldızın, Katar karşısındaki performansı da sosyal medyada çok konuşuldu.

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