Canlı Anlatım: Katar Ekvador (Dünya Kupası açılış maçı)

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2022 Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Katar: 0

Ekvador: 0

Goller:

İLK 11'LER

Katar: Al Sheeb, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Boudiaf, Al-Haydos, Ahmed, Ali, Afif

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia

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KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

KATAR İSTATİSTİKLERİ

Katar'daki Aspire Academy'den çıkan; Katar'ın U19, U20 ve U23 takımları yönettikten sonra 3 Temmuz 2017'de A takıma terfi ettirilen Felix Sanchez, o günden bugüne 70 maçta Katar Milli Takımı'nın başında görev yaptı. Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ın kadrosunda ülke dışında forma giyen hiç kimse yok! Tüm oyuncular Katar Yıldızlar Ligi'nde boy gösteriyor; kadronun en güvenilir ismi, kaptanları Hasan Al-Haydos. Al-Haydos, milli forma ile 160'dan fazla maça çıktı, 30'dan fazla gol attı. Al-Haydos ile hücumdaki üçlüyü oluşturan diğer iki isim; Akram Afif ve Almoez Ali adeta her şeyleri... Afif, La Liga'da Villarreal ile sahaya çıktı; Ali, İspanya ve Avusturya'nın alt liglerinde oynadı. Bu üç oyuncu dışında orta alanda Abdulaziz Hatem, savunmada Boualem Khoukhi tecrübeleriyle takıma katkı vermeye çalışacak.

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EKVADOR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçeli Enner Valencia önderliğindeki Ekvador ise Paraguay, Kolombiya, Şili ve Peru'yu geride bırakıp Katar vizesi aldı. Dünya Kupası Elemeleri bittikten sonra çıktıkları 6 hazırlık maçının hiçbirinde gol yemediler. (2G 4B) Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro yönetiminde galibiyetten çok beraberlikleri var. (32 maç - 11G 13B) Independiente del Valle'de yetişen, CA Talleres'te parlayan 2002'li (sol) stoper Piero Hincapie'yi geçen yaz kapan Bayer Leverkusen çok büyük iş yaptı diyebiliriz. Valencia ve Hincapie dışında, İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen sol bek Pervis Estupinan ile merkez orta saha Moises Caicedo'yu es geçmemek lazım. Estupinan, İtalya ve İspanya gezdikten sonra bu yaz Brighton'a transfer oldu; Caicedo, Belçika aktarmalı Ada yolunu tuttu ve geçen sezonun son bölümünde formayı alıp bir daha da bırakmadı.

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