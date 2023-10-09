Livakovic’le Ersin’in yüzünü 40 dakika görmedik

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Dün gündüz seansında Dolmabahçe’de, akşam da Kasımpaşa’da benzer senaryolar vardı. Beşiktaş’ın kalesinde Ersin’in oynadığını 44’te İstanbulspor nihayet bir korner kazanınca fark edebildi izleyiciler! Fenerbahçe kalecisi Livakovic’i de ilk kez 42’de Gökhan’ın uzaktan cılız şutunda görebildik. İstanbulspor ilk 45 dakikayı 0 (sıfır), Kasımpaşa da 0,08 gol beklentisi ile tamamladılar. Beşiktaş da Fenerbahçe de üçüncü vitese gerek duymadan kazandılar dün.

Beşiktaş’ta bence dünün manşeti, Oxlade Chamberlain’in bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kalmasıydı. Beşiktaş’ın mevcut orta üçlüsünde ceza alanına adım atan tek isim o. Fenerbahçe’nin orta üçlüsü İsmail-Fred-Szymanski ise ciddi hücum katkısı veriyorlar takımlarına. Sıkışan Trnava maçı, Fred-Szymanski’nin oyuna girmesiyle çözüldü. Dün de altı numara pozisyonunda oynamasına rağmen İsmail, hem Dzeko’nun golünde ortayı yapan isim. Hem de penaltı öncesi Dzeko’ya pası veren isim.

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F.BAHÇE’DE iKi AYRI 11

İsmail Kartal, bu sezon Fenerbahçe’de iki ayrı 11 oluşturdu: Lig 11’i, Alanya, Başakşehir, Rize ve Kasımpaşa maçlarında sahadaydı. İlk 11’in 10’u hiç değişmiyor, tek rötuş Samuel/ Oosterwolde arasında oluyor ligde.

Avrupa’daysa neredeyse tamamen farklı bir 11 kullanıyor Kartal. Crespo’lu, Mert Hakan’lı, Zajc, Kent, Batshuayi’li o 11, Nordsjaelland ve Trnava maçlarını kazandılar. Lig 11’i de Süper Lig’deki 8 müsabakayı...

Dün oldukça düşük tempolu geçen müsabakanın içinden iki isme ayrı bir parantez açılabilir: Dzeko dün akşam yine iki golün de içinde. Bu sezon 12 resmi maçta ‘gol+asist+kazandırdığı penaltı’ sayısı toplamı 15 oldu Boşnak santrforun. Hem bitirici, hem de ikinci-üçüncü hat arasına gelip oyun kurucu katkısını sürdürüyor.

MERT MÜLDÜR’E DiKKAT

Mert Müldür’se lig/Avrupa rotasyonunda yeterince dakika alamayan bir isimdi. Dün son 15’te oynama şansı buldu. Dikkatli sporseverler hatırlayacaklar, 2021 yazında İsviçre maçında sol bek oynamış ve Euro 2020’de belki de en fazla dikkat çeken oyuncumuz olmuştu. Sonra ciddi bir sakatlık geçirdi ama bence daha fazla dakika alabilecek kalitede bir futbolcu Mert.

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