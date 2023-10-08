Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Her şey planladığımız gibi'

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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Her şey planladığımız gibi. Söylemiştim. Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Oyun içerisindeki varyasyonlarda, organizasyonlarda ilk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonları vardı, orada gol de geldi. İkinciyi üçüncüyü ararken o golleri ilk devre bulamadık.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

İkinci yarı biraz daha tempoyu artırmamız gerektiğini, 3'ü 4'ü atmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz

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SADECE HÜCUM DİYE BİR ŞEY YOK

İyi buluyoruz takım savunmasını. Çünkü futbolda sadece hücum diye bir şey yok, defans diye de bir şey yok. Hücum ederken savunma, savunma yaparken hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki bölümünü de aynı anda yapıyoruz. 3 aydır beraberiz oyuncularımla. Oynatmak istediğimiz sistem bunu gerektiriyor. Bu şekilde devam ediyoruz

TÜRK OYUNCU AZ

Türk oyuncu elimizde az. Bazı değişiklikler yapmak için başka mevkilerden değişiklikler yapıyoruz. Emre Mor ve Cengiz Ünder'in dönüşü önemli. İnşallah sağ salim aramıza dönerler

BATSHUAYI'NİN FRİKİĞİ

Santrforlar biraz bencildir. Gol atmak istiyor. Topun başına geçti. Çok da fazla büyütmeye gerek yok. Orta ve uzun vadede çok maç var bunlar çok normal