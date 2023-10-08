Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sözleri ve A Milli Takım açıklaması: Teklif aldım

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrası antrenörlükten teknik sorumluluğa getirilen Burak Yılmaz, Süper Lig'in 8. haftasında 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçını değerlendirdi.

Kötü oynadıklarını düşünmediğini kaydeden Burak Yılmaz, "Ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum ancak yeter mi? Yetmez. Zaman zaman oyundan düştük, zaman zaman kontrolü aldık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar." dedi.

"BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ"

Siyah beyazlı taraftarların maç öncesi protestosuna değinen Yılmaz, "Taraftarlarımıza maç sonundaki sevgi gösterileri için teşekkür ederim. Ancak bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez tabii. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Onların kızgınlıklarının başımızın üstünde yerleri var. Biz onlara sırt çeviremeyiz. Cenk'in penaltıyı Ghezzal'a bırakması çok önemli. Bir golcü için gol atmanın önemi büyük." dedi.

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GÜNEŞ'A ARMAĞAN ETTİ

Galibiyeti Şenol Güneş'e armağan ettiklerini söyleyen Burak Yılmaz, "Galibiyet taraftarlarımıza ve Şenol hocamıza armağan olsun. İzliyordur bizi şu an muhtemelen. Bu galibiyet Şenol hocamız için." şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI SÖZERİ

Ligin 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Önümüzde 15 günlük bir süre var." dedi.

"NE KADAR DERLERSE BURADAYIM"

Görevini layıkıyla yapmak istediğini kaydeden Burak Yılmaz, "Şu anda 1 günlük verildi bu görev. 2-3 gündür layıkıyla yaptığını düşünüyorum. 1 aysa 1 ay, 1 seneyse 1 sene hiç problem yok. Kontratla alakalı, ne kadar kalmakla alakalı en ufak soru işareti yok. Ne kadar derlerse buradayım, 'git' dediklerinde giderim." dedi.

"MONTELLA'YA DA BAŞARILAR DİLİYORUM"

A Milli Takım'dan Montella'nın yardımcılığı için teklif aldığını kaydeden Burak Yılmaz, "Vincenzo Montella'nın yardımcısı olması yönünde teklif aldım. Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim kendilerine. Orası milli takım, 15 sene boyunca oynamışım. Bayrak, milli takım deyince bizim için akan sular durur. Beşiktaş da canımızdır. Gelinen süreç bizi buraya getirmiştir. Milli takım yetkililerine de teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri anlayış ve destek beni çok mutlu etti. Montella'ya da başarılar diliyorum, o da bana güzel bir mesaj attı." açıklamasını yaptı.

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