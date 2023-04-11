Kulübede unutulanların dönüşü

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Bu sezon Süper Lig’de maçlarında en fazla gol olan iki takım Karagümrük (102) ve Fenerbahçe (96). Aralarındaki ilk müsabaka da 5-4 bitmişti zaten. Hatta dün sahaya çıkan sadece 3 adam, Valencia, Borini ve Diagne’nin bu sezon toplam gol katkıları 75... Süper Lig’de bu sezon atılan tüm gollerin yüzde 10’unda bu üç futbolcunun katkısı var yani.

HiÇBiR ŞEY ÜRETMEDEN REKOR KIRDI

Maç öncesi istatistiklerin bu denli etkileyici olduğu bir müsabakadan haliyle hareket ve eğlence bekleyerek oturmuşsunuzdur televizyon başına. Ancak ilk 45 dakikada iki takımın da mevsim normallerinin çok gerisinde olduğu, yavan bir oyun vardı sahada. Karagümrük topu Fenerbahçe’ye bırakıp yalnızca geçiş kovalamayı tercih etti. Fenerbahçe ilk devrede 331’le kendi isabetli pas rekorunu kırdı ama hiçbir şey üretmeden!

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Çok yavaş ve hedefsiz paslaşan, üçüncü bölgede ne yapacağını bilmeyen, kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. Uzatmalarla 50 dakika süren ilk devrede Fenerbahçe toplam 3 şut deneyebildi. İsabetli tek şut, ilk dakikada Emre’nin cılız denemesiydi. Rakip ceza alanında topla sadece 11 kez oynayıp, yalnızca 0,17 gol beklentisi ile bitirdi devreyi. Jorge Jesus ilk yarıda birinci-ikinci bölge arasında anlamsızca top çeviren takımının ritmini ve pas hızını artırabilmek için 45-55 arası dört taze kan birden sürdü sahaya. Bu değişiklikler sarı lacivertlilerin nabzını yükseltti, zaten maçı çevirenler de kulübeden gelenler oldu.

BiRi ATTI, DiĞERi ATTIRDI ·

Bu sezon ligde sadece 8 maça ilk 11’de başlayan ve bence daha fazlasını hak eden Zajc bir gol attı, bir de Valencia’nın penaltı beklediği net pozisyonu yarattı. Yine bu sezon ligde sadece 3 maça başlayan Arda Güler de ikinci golün hazırlayıcısıydı. Dün oyuna sonradan girip maçı çeviren üç adam Samuel, Zajc ve Arda’nın ortak özellikleri şu: Özellikle Dünya Kupası sonrası bir ara adeta kulübede unutulmaları. Hak ettiklerinin bence çok altında dakika almaları.

Ufak bir hatırlatma: Dünya Kupası arası sonrası Arda’nın ligde ilk 11’de başladığı maç sayısı üç... Zajc’ın üç... Alioski’nin bir... İsmail’in de iki.

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