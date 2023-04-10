Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı kararı! Bir gol iptal edildi...

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Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, zorlu maçta ligin formda takımlarından Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin 1 golünün faul gerekçesiyle sayılmadığı, 1 de penaltı beklediği maçta hakem Abdülkadir Bitigen'in kararları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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ARAO'NUN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hemen başında bir gol iptal edildi.

Fenerbahçe, maçın 4. dakikasında Atilla Szalai'nin ortasında, Willian Arao'nun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen, hava topu mücadelesinde faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti.

Sarı-lacivertliler futbolcular, pozisyonda faul olmadığını belirttiler ama sonuç değişmedi.

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ALTAY'DAN HATA, OZDOEV'DEN GOL

Müsabakanın 24. dakikasında Fatih Karagümrük, Altay Bayındır'ın hatasında Ozdoev ile öne geçti.

Gelişen Karagümrük atağında Colley'in şutunda Altay Bayındır topu sektirdi.

Pozisyonu iyi takip eden Karagümrüklü Ozdoev topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FERDİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve rakibiyle topsuz alanda giriştiği mücadele sonrası sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

İkinci yarıda Miha Zajc'ın harika golüyle eşitliği yakalayan sarı lacivertliler, üstünlük golü için Karagümürük kalesine yüklenirken penaltı bekledi.

Maçın 63. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia, Karagümrüklü savunmacıyla giriştiği mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı.

Fenerbahçeli oyuncular penaltı beklerken pozisyon bir süre VAR'da incelendii.

VAR'la iletişime geçen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı olmadığını belirtip oyunu devam ettirdi.

Abdulkadir Bitigen'in kararına sarı lacivertli oyuncular tepki gösterse de karar değişmedi.

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MAÇ SONU SERT TEPKİ

Sarı lacivertli kulüp, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası resmi hesaptan yapılan paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Algılar, manipülasyonlar işe yaradı, penaltımız yok sayıldı! Ama sonucu Fenerbahçe belirledi!" denildi.