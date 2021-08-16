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Haber Giriş: 16.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Keşke Pereira’ya da sunum yapılsaymış

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Keşke Pereira’ya da sunum yapılsaymış

Oyun olarak da, oyuncu bazında da bambaşka bir Fenerbahçe izledik.

Fenerbahçe’nin Ali Koç’lu ilk 3 yılındaki en önemli dezavantajı, her sezon her şeyin sıfırlanması, hemen her şeye yeniden başlanmasıydı. 2018-19’a Cocu’yla girildi, 16 transfer yapıldı. 2019-20’ye Yanal’la girildi, 15 transfer yapıldı. 2020-21’de görev Bulut’a verildi, 20 de yeni oyuncu geldi. 2021-22’ye girerken Fenerbahçe’nin en önemli artısı bu defa elde hazır bir takım olması. Bu kez 20 oyuncu getirmeye gerek yok; zira Belözoğlu giderken geride şampiyonluğu 2 puanla kaybetmiş, ideal 11’ini ve oyununu bulmuş bir organizasyon bıraktı.

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KADRO ESKİ, TAKIM YEPYENİ!

Ancak enteresandır, dün ilk 11’de hiç yeni transfer bulunmamasına, hatta kulübede dahi tek bir yeni (Serdar Dursun) olmasına rağmen, yani kadro neredeyse tamamen eskilerden oluşmasına rağmen takım yepyeni! Belözoğlu geçtiğimiz sezonu 4-6-0’ı andıran bir orta saha oyunuyla; kalede Altay, savunmada Gökhan-Serdar-Szalai-Caner, orta sahada Mesut-Ozan-Sosa-İrfan-Pelkas, en uçta da Valencia ile bitirmişti. Dün geçen sezonu bitiren ideal 11’in sadece 4’ü Adana’da maça başladı. Yeni diziliş de 3-4-2-1’di.

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BU KADARINA GEREK YOKTU

Oyun olarak da, oyuncu bazında da bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Duyduğuma göre Pereira, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmesinde yaptığı sunumla etkilemiş Koç ve ekibini. Keşke Fenerbahçe tarafı da 2021 ilkbaharıyla ilgili bir sunum yapsaymış Pereira’ya! Çünkü geçen sezonu bitiren Fenerbahçe çok başarısız değildi ve futbolu bu denli yeniden keşfetmeye gerek yoktu bence.

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ADANA’NIN TEK EKSİĞİ GOLDÜ

Adana Demirspor’u Beşiktaş’la oynadıkları hazırlık maçı sonrası da tebrik etmiştim. Aybaba’nın takımı fiziksel olarak çok iyi seviyede. Aynen Beşiktaş’a karşı yaptıkları gibi son yarım saatte Ezeh-Assombalonga’yı sokup oyunu yine rakip yarı alana yığdılar. Tek eksikleri goldü. Fenerbahçe’yse yeniden yapılanma sancıları içinde. Çok geniş alanda oynuyorlar. Alan parselasyonuyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Son yarım saatte savunmada kalabalık oldukları halde ciddi boşluklar verdiler. Maçı bir anlık oyuncu kalitesi farkıyla kazandılar ama oyun olarak sancısı çok Fenerbahçe’nin.

Keşke Pereira’ya da sunum yapılsaymış

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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