Dört devrenin biri tura yetti

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Inter, Simone İnzaghi ile iki sezonu da şampiyon tamamlayamadı. Hatta bu sezon yukarıyla ilgileri erken koptu, ilk dörtte bitirmek için çabalıyorlar artık. Ancak İnzaghi’nin bir konuda sicili çok başarılı: Kısa turnuvalarda, kupa müsabakalarında muazzam işler yapıyor. Eleme müsabakalarında %79 gibi süper bir başarı oranı var. Lazio ve İnter’le birer İtalya Kupası kazandı. İtalya Süper Kupa madalyasını üç kez evine götürdü. Bu sezon da Bayern ve Barcelona’nın yer aldığı gruptan çıkması bile sürpriz sayılacakken, İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

ÇALIMBAY DA SiMONE iNZAGHi GiBi

Rıza Çalımbay da belki teknik adamlık kariyerinde büyük takımlarla büyük başarılara ulaşamadı. Ancak kupa müsabakalarında, eleme turlarında onun da kendine özgü farklı bir sicili var. Sivasspor’la Villarreal’in bulunduğu Avrupa Ligi grubunda son haftaya kadar şansını sürdürdü. Bu sezon Konferans Ligi son 16’sına çıktı ve belki de kariyerinde üçüncü kez Avrupa’da o kupanın şampiyonuna takılmış olacak (Rıza Hoca’nın takımlarını eleyen Mourinho’nun Porto’su ve Emery’nin Villarreal’inden sonra şimdi de Fiorentina finalde). Ayrıca Türkiye Kupası’nı geçen sezon kazandılar, bu yıl da yarı final oynadılar.

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FENERBAHÇE TEMPOYU ARTIRINCA

Süper Lig’de 4 maçtır kaybediyorlar, küme düşme endişesi yaşıyorlar ama Türkiye Kupası yarı finalinde yine bir eleme turu takımı hüviyetindeydiler. 135 dakika eşleşmeyi kilitlediler, neredeyse net pozisyon vermeden dördüncü devreye kadar ulaştılar. Ancak Fenerbahçe eşleşmenin dördüncü devresinde nihayet büyük takım davranışı gösterdi, tempoyu gerektiği gibi artırdı, dengeyi bozan golü de Ferdi’nin önce olgunlaştırdığı, sonunda da bitirdiği atakla buldu.

SiVAS 1-0’DAN SONRA DEĞiŞTi

1-0’dan sonra Sivasspor haliyle blok halinde kalesinin önüne set çekmekten vazgeçti, bir miktar öne çıkıp baskı aradı ki bu da Fenerbahçe’ye farkı artırma fırsatları tanıdı. Ve bu 45’teki etkili oyunuyla final biletini aldı sarı lacivertliler.

Fenerbahçe’de Szalai’nin uzun isabetli paslarıyla, Valencia’nın da kritik pozisyonlarda defansif katkısıyla dikkat çektikleri bir maç oldu bu.

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