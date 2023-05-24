Fenerbahçe'de Michy Batshuayi yüksek formla geri döndü! Her maçta attı, taraftardan övgü

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırdı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, kupa maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare, teknik heyet tercihiyle kadroda dahil edilmedi.

Sarı-lacivertliler, Sivasspr karşısına İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Zajc, Arda Güler, Valencia, Batshuayi 11'i ile çıktı.

BATSHUAYI GOLLERLE DÖNDÜ

Kupa yarı finaline 11'de başlayan Micht Bathuayi, gösterdiği performansla taraftarından övgü aldı.

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Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçında sakatlanmıştı. Üst üste 9 resmi maçı kaçıran Bathuayi, 71 gün sonra Giresunspor maçıyla sahalara geri dönmüştü.

3 MAÇTA 4 GOLE ETKİ

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü atan Batshuayi, bir sonraki maçta ise 3-1'lik Trabzonspor galibiyetinde de ağları havalandırdı.

Sakatlıktan sonra üst üste 3. maçında sahaya çıkan Batshuayi, bu kez 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında takımının ikinci golü atan 29 yaşındaki oyuncu, 85. dakikada King'in attığı golde de pası veren oyuncu oldu.

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin sakatlık sonrasındaki performansı hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

BATSHUAYI: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Batshuayi, şu ifadeleri kullandı:

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Takıma her zaman yardımcı olmak isteyen bir oyuncuyum. Sahada da görmüşsünüzdür asist yaptıktan sonra çok mutlu oldum. Önemli olan Michy Batshuayi değil, Fenerbahçe. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Çok fazla hatalar yaptık ve kaybetmemiz gereken puanlar kaybettik. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine de biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aslına bakarsanız Fenerbahçe iki kupayı da hak ediyordu. Futbol bu, bazen iyi bazen kötü oynarsınız. Biz de insanız ama yapmış olduğumuz hatalar var. O hataları yapmasak farklı olabilirdi. Hiçbir şey bitmiş değil, gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz