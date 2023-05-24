Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Ligi kazanma imkanımız var'

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Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda.

TEBRİK EDİYORUM

Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur.

KAZANMA İMKANIMIZ VAR

2 maç var ve hala ligi kazanma imkanımız var. Bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Sezon sonu şampiyon biz olsak da, düşüncemi değiştirmem. Çok fazla maç, sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Sezon içine baktığımızda, belki de en iyi dönemimizdeyiz.

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BÜYÜK BİR HEYECANLA GELDİM

Ben buraya gelirken büyük bir heyecanla geldim, kupalar kazanmaya geldim. Başkanımız da beni bu sebeple getirdi. 2 kupa var, 2 kupada da şansımızı devam ettiriyoruz. Ancak Türk futbolunda şöyle bir problem var, şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2. ve 3. takım, Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. 2. ve 3. takımların en azından Avrupa Ligi'ne gidebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken bir konu, bu ligde çok kaliteli oyuncular var.

FENERBAHÇE’NİN KUPAYI KAZANMA VE LİGDE ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ VAR

Batshuayi ve Valencia ile hiç kaybetmedik. 10 maç kazandık. Batshuayi’nin sakatlığı ofansif kalitemizi düşürdü. Valencia ve Bathuayi birbirini tamamlayan oyuncular. King de sakatlık yaşadı. Ofansif kalitemizi kaybettik. Luan’ın sakatlığı defansif olarak gücümüzü azalttı. 7 ay oynayamadı. 1. sırada olmamasının sebebi sakatlıklar değil. Son haftalarda aldığımız beraberlikler bizi bu duruma soktu. Biz pes etmedik. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdi takımlar. Bu her takımı etkiledi. Bazı maçlar oynanmadan kazanıldı. Benim için bu durumun sportif gerçekliği yok. Ligde kendimize bağlı değiliz rakibimize bağlıyız. Kupada kendimize bağlıyız. Şu anda iki yarışın içindeyiz. Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali var finali kazanma ihtimali var. İki yarışın da içinde olarak iyi bir sezon geçirdiğimizin göstergesi.



TÜRK FUTBOLUNDA GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN BİR ŞEY VAR ÜLKE SIRALAMASI

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Bildiğim bir şey var; Türkiye bir futbol ülkesi. Türk halkı futbolu çok seviyor. Burada kaliteli futbol için imkanlar var. İyi oyuncular var ama geliştirilmesi gereken bir şey var. Avrupa sıralamasındaki yeri. Türkiye ilk 15’te değil. Bu da 2. ve 3.’nün Avrupa Ligi'ne gidememesini sağlıyor. Şampiyon da Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynamak zorunda kalıyor. Türkiye futbolunda kalite mevcut ama sıralamadaki yerini yukarı çıkarması gerekiyor. Türkiye futbolunun bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.



İKİ KUPAYI BİRDEN KAZANMAK İSTERİM

Böyle bir durumda kendimi başarılı görmem. İki kupayı birden kazanmak isterim. Kupaları kazanmaya alışkınım. Bir kupa alırsak kötünün iyisi derim. İki kupayı alırsak harika olur. Çalıştığım her ülkede kupayı kazanmaya alışkınım.

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TÜRKİYE KUPASI NASIL SAHADA OYNANIYORSA LİG MAÇLARI DA BU ŞEKİLDE OLMALI

Bu lig benim için diğer liglerden farklı. Nasıl Türkiye Kupası finali sahada oynanıyorsa lig maçlarının da bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. 3 hazırlık dönemi geçirdik. Bu da benim için normal dışı bir durum.