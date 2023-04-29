Bu derbiye geç kalınmaz

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Yarının ev sahibi Beşiktaş için bu sezon tam anlamıyla üç perdeli olarak geçti: Ligin dinamiklerini anlamayan, 64 yıllık turnuva tarihinde hep büyük kulüp davranışı göstermiş Beşiktaş’ı kontratak takımına çevirmeye çalışan Valerien İsmael dönemi, devasa bir kayıptı. Mantalite yanlıştı, oyun yanlıştı, strateji yanlıştı. Maalesef Beşiktaş yönetimi İsmael’le yeni sezona başlayarak büyük bir hata yaptı. Onunla yolları ayırmak için üç ay bekleyerek daha büyük bir hata yaptı.

BÜYÜK TAKIM DAVRANIŞINI HATIRLATTI

Sonra Beşiktaş için sezonun ikinci (ve geçiş) perdesi açıldı. Şenol Güneş bu dönemde oyuncu grubuna büyük takım davranışını hatırlattı. Beşiktaş maçlara daha arzulu başladı, topa çok daha fazla sahip oldu, pas mesafe ortalamalarını düşürdü. Bu arada da kadronun içinde yavaş yavaş paslanan Cenk Tosun, Redmond, Salih Uçan, Masuaku, Mert gibi oyuncuların performansında büyük artışlar oldu. Ancak Beşiktaş’ın sezonunun esas kırılması kış transferi sonrası gerçekleşti. Takıma kış periyodunda katılan Colley, Onur, Amir, Maxim ve Aboubakar hem direkt katkı verdiler; hem de kadroda ciddi bir rekabet ortamı oluşturdular.

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ONUR HAVADAN, MASUAKU YERDEN YAPTIKLARI ORTALARLA POZİSYON YARATIYOR

Şenol Güneş’li Beşiktaş’ın son iki ayda oyunundaki yükselişi sanırım birkaç maddeyle şöyle özetleyebiliriz.

1. VE 2. BÖLGE BAĞLANTI USTASI AMIR

1- Savunma dörtlüsünün önündeki Amir, birinciikinci bölge bağlantı ustası. Beşiktaş’ın son iki aydaki belki tek kötü maçı olan Trabzonspor önünde de arandı Amir’in bağlantı oyunu

HÜCUMUN ANAHTARLARI

2- İki bek Onur ve Masuaku, hücumun anahtar parçaları oldular. Onur sağdan yüksek ortalar yapmayı seviyor. Zaten Beşiktaş da 658 ortayla ligin en fazla kenar denemesi yapan takımı. Onur’un sağdan ortalarında hem Aboubakar, hem de ikinci santrfor gibi ceza alanına giren Cenk kafa silahı oluyorlar.

RAKİPLERİ ZORLUYORLAR

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3- Masuaku ise bindirmelerinde daha çok yerden kesmeleri seviyor. Kongolu bekin bir başka silahı da soldan yerden (özellikle Aboubakar’a) attığı uzun isabetli paslar. Beşiktaş’ın tüm rakiplerinin sağ bekleri, hem Masuaku’nun taç çizgisine paralel pasları, hem de Onur Bulut’un ortalarında Cenk Tosun’un ekstra koşuları sebebiyle zorlanabiliyorlar siyah beyazlı sol kanat ikilisine karşı.

GALATASARAY TAM 19 MAÇTA 0-0'I BOZAN GOLÜ ATTI

Süper Lig’in açık ara lideri Galatasaray’ın tüm sezona yaydığı net bir stratejisi, kaliteli bir kadrosu ve eğlenceli bir oyunu var. Bütün maçlara büyük arzuyla başlıyorlar ki bu da tam 19 maçta 0-0’ı bozan golü atmalarını sağlamış. Bu alanda ligin lideri konumundalar ve bu 19 maçın da 16’sında galibiyeti vermemişler bir daha. Galatasaray’ın ilk yarı performansları incelendiğinde özellikle birinci bölge detayı ön plana çıkıyor: OPTA verilerine göre ligin rakip yarı sahada en fazla pas yapan 20 oyuncusundan 4’ü, Nelsson, Boey, Torreira ve Oliveira...

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SAVUNMA ÇOK ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray özellikle ilk devrelerde savunmasını öyle öne çıkarıyor ki, birçok hücum setinde fazlaymış gibi görünmelerini sağlıyor bu durum. Zira bir hücumda Icardi’nin yanında Torreira, bir diğerinde Rashica’nın önünde Boey olunca eksik kalmıyorsunuz atak aksiyonlarında. Tabii ki Okan Buruk’un talebelerinin tek farkı maçlara iyi başlamaları değil. 7 maçta işler düşündükleri gibi gitmemiş, ilk golü onlar yemişler. Ancak yine de pes etmemiş, bunların beşini kazanmışlar. Şu ana kadar ligde 76’ncı dakikalardan sonra tam 18 gol atıp sadece 7 tane yemişler. Ve geri dönüşlerde de Gomis’in, Mertens’in, İcardi’nin ustalığını görüyoruz.

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'ATAK TAMAMLAMA' DERBİSİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki bu derbide her iki teknik direktör için de en büyük handikap sanırım “atak tamamlayamadıklarında” olacak. Bu müsabaka bir açıdan aslında bir “atak tamamlama derbisi”... Gerek Şenol Güneş gerekse Okan Buruk yarınki maç için muhtemelen oyuncularına atakları bir şekilde şutla, autla, kornerle, taçla, her ne şekilde olursa olsun tamamlamalarını söyleyecekler. Özellikle Okan Hoca’nın bu konunun altını çizeceğini sanıyorum zira Nathan Redmond önderliğinde Beşiktaş, Kadıköy’deki Fenerbahçe karşılaşmasında büyük bir geçiş ustalığı sergilemişti bir ay önce...