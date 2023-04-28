Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan Gomis açıklaması: Herkesin adım atması önemliydi

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Erden Timur, Florya'da basın mensuplarına kısa sürede çözülen Bafetimbi Gomis kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gomis olayı aile ile içinde tatlıya bağlandı. Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer alan, onlara ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir.

"MUSLERA, KEREM, OKAN HOCA, GOMIS, BAŞKAN... HERKES ADIM ATTI"

Gomis ve herkes adım attı. Sadece Gomis'in adım atmasıyla olabilecek şeyler değil. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Herkesin adım atması bence güzel. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı.

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"1 SAAT İÇERİSİNDE TATLIYA BAĞLANDI"

Gomis, kişisel olarak da her zaman sevip saygı duyduğum bir futbolcu. Tüm ekipte de sevip saymayan yoktur. İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burda değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da Hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı. Bizim açımızdan en güzel şey bu.

"PUAN KAYBEDİLEN MAÇTAN SONRA OYUNCULARIN ARKADAŞLARINI SAHİPLENMESİ ÇOK DEĞERLİ"

Puan kaybedilen bir maçtan sonra oyuncuların takım arkadaşlarını sahiplenmesi çok değerli bir tutum. Birleştirici bir durum oldu. İnsani olarak hata yapılabilir. Bu normal. Ondan sonra önemli olan ailenin her konuda birbirine destek olması. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır.