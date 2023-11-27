457 dakikada tek bir gol

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Takvimler 6 Ekim 2023â€™Ã¼ gÃ¶steriyordu. SÃ¼per Ligâ€™de sekizinci hafta tamamlanmÄ±ÅŸ, milli maÃ§ arasÄ±na girilmiÅŸti. KaragÃ¼mrÃ¼kâ€™Ã¼n 8 haftada sadece tek bir galibiyeti vardÄ± ve son iki maÃ§Ä±nda direkt rakipleri KasÄ±mpaÅŸaâ€™yla Alanyaâ€™ya yenilmiÅŸlerdi. SÃ¼per Lig normallerinde bu aÅŸamada 100 takÄ±mÄ±n 95â€™i teknik adam deÄŸiÅŸtiriyor. KaragÃ¼mrÃ¼k deÄŸiÅŸtirmedi. Kadrodaki bazÄ± oyunculardan bile kÃ¼Ã§Ã¼k olan 34 yaÅŸÄ±ndaki deneyimsiz teknik direktÃ¶rÃ¼ Alpaslan Erdemâ€™e gÃ¼vendi ve devam etti yoluna.

GÃœVENDi, Ã–DÃœLÃœNÃœ ALDI

BugÃ¼n takvimler 27 KasÄ±m 2023â€™Ã¼ gÃ¶steriyor. Ligde 13 haftada tam 12 kulÃ¼p teknik adam deÄŸiÅŸtirdi. KaragÃ¼mrÃ¼kâ€™se genÃ§ teknik adamÄ±na gÃ¼venmesinin Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kadro kalitesi iÃ§in hiÃ§ fena sayÄ±lmayacak 14 puanla aldÄ±. Son bir buÃ§uk ayda sadece bir kez yenildi (F.BahÃ§eâ€™ye). Bu sÃ¼reÃ§te Adanaâ€™yÄ± 2-0, Sivasâ€™Ä± 3-0 yendi. Trabzonâ€™la golsÃ¼z berabere kaldÄ±. Son 457 dakikada akan oyunda sadece bir gol yedi (Tadicâ€™in ikinci golÃ¼). DÃ¼n de ligin en kaliteli kadrolarÄ±ndan F.BahÃ§eâ€™ye karÅŸÄ± ilk bir saatte iyi bir futbol ortaya koydular. Pirloâ€™nun sol beke devÅŸirdiÄŸi 22â€™lik kaptan Leventâ€™le, sol aÃ§Ä±k Can yavaÅŸ yavaÅŸ milli takÄ±ma gÃ¶z kÄ±rpÄ±yorlar. Almanca konuÅŸabilen Alpaslan Erdemâ€™in gurbetÃ§i Levent, GÃ¼ven, NazÄ±m, Serdar Dursun, Can gibi oyunculardan iyi verim almasÄ± tesadÃ¼f deÄŸil sanÄ±rÄ±m.

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KANALLAR KAPALIYDI

F.BahÃ§e iÃ§in dÃ¼n saÄŸ bekte Samuelâ€™in yokluÄŸu, iki kanatta Ä°rfan-Tadicâ€™in etkisizliÄŸiyle kanallarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ± bir ilk devreydi adeta. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±yla beraber ev sahibi ekip hareketlendi, Ä°rfan-Tadic canlandÄ±, Crespo Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. CanlÄ± bir 15 dakika, maÃ§Ä±n ritmini deÄŸiÅŸtirmelerine yetti zaten.

F.BahÃ§eâ€™nin Trabzon, Ludogorets, Adana Demirâ€™i yenemediÄŸi, KaragÃ¼mrÃ¼kâ€™Ã¼ geÃ§tiÄŸi son 4 maÃ§lÄ±k sÃ¼reÃ§te problemi, tamamlanamayan atak dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ndeki baÅŸarÄ±larÄ±yla takÄ±m boyunu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kÄ±saltan, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± Ã§oÄŸunlukla geri koÅŸturmayan Becao-Djiku-Fred Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼n yokluÄŸuydu. Ä°smail Kartal, Djikuâ€™yla Fredâ€™in dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi mÃ¼sabaka Ã¶ncesi. OnlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, atak sÃ¼rekliliÄŸi ve oyun kalitesini de olumlu etkileyecektir muhakkak.