Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına Dusan Tadic damgası! 10 dakikada geri dönüş ve 2019'dan sonra bir ilk...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup edip yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İSMAİL KARTAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’inde 2 değişiklik yaptı. Kartal, Osayi-Samuel’in yerine Mert Müldür’e, Zajc’ın yerine İsmail Yüksek’e görev verdi. Kartal, mücadeleye şu 11’le çıktı: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrükmaçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde cezası bulunan Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc yer alamadı. Ayrıca sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Fred ile Djiku da kadroya alınmadı.

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İSMAİL YÜKSEK TAKIMA DAHİL OLDU

Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren İsmail Yüksek, takıma dahil oldu. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek, cezasının ardından ekipte yer aldı. İsmail Yüksek, Fatih Karagümrük maçında 11’de yer aldı.

SAKATLIĞINI ATLATAN KING YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de Norveçli futbolcu Joshua King, Fatih Karagümrük maçına yedek soyundu. King, uzun süreli sakatlığının ardından Fatih Karagümrük maçında takıma dahil oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK’TE 2 DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem, geçtiğimiz haftaki Sivasspor maçının 11’inde 2 değişikliğe gitti. Erdem, kaleci Emre’nin yerine sakatlığı sona eren Dituro’ya, Nazım’ın yerine Mendes’e görev verdi. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maçına şu 11’le çıktı: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven Yalçın.

SZYMANSKI DİREĞE TAKILDI

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile gole yaklaştı. Ceza alanından çektiği şutlar kaleyi bulmayan Polonyalı futbolcu, 36. dakikada ceza alanı çizgisinin hemen önünde kazanılan frikikte topun başına geçti, çektiği sert şutta top üst direkten auta gitti.

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FATİH KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe baskısını iyi karşılayan Fatih Karagümrük, 39. dakikada Can Keleş'in golüyle öne geçti. Atılan pasta soldan ceza alanına giren Can, Livakovic'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe kalesine gelen ilk isabetli şut, gol oldu.

Fenerbahçe filelerini havalandıran Can Keleş, bu sezon üst üste üç Süper Lig maçında gol katkısı sağlayan ilk Fatih Karagümrük oyuncusu oldu.

Fenerbahçe maçı: Gol

Sivasspor maçı: Asist

Konyaspor maçı: Asist

TADIC SAHNEYE ÇIKTI! 10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Devreyi 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya da istekli başladı. 48. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

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58. dakikada Szymanski'nin pasında topu boş kaleye gönderen Sırp yıldız, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Fatih Karagümrük filelerini iki kez havalandıran Dusan Tadic, Mayıs 2019'dan (Ajax formasıyla) bu yana ilk kez üst üste 2 iç saha maçında (Trabzonspor ve Fatih Karagümrük maçları) duble yaptı.

FENERBAHÇE'NİN SON 4 GOLÜNDE İMZASI VAR

Bu sezon ligde 6. golünü atan Tadic, Fenerbahçe'nin ligde attığı son 4 gole de imza atmış oldu.

35 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 22 maça çıkıp 10 gol ve 4 asist üretti.