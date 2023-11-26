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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşler'in kararları tartışma yarattı! Penaltı beklentisi...

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#Fenerbahçe#Karagümrük#Süper Lig
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşlerin kararları tartışma yarattı Penaltı beklentisi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 20:42

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken hakem kararları tartışma konusu oldu.

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Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta hakem Arda Kardeşler'in kararları tartışma yarattı. 

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ceza sahasına girerken sert bir şut çıkardı ancak Fatih Karagümrüklü oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. 

Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ceza sahası içinde olduğunu belirtip penaltı bekledi ancak hakem Arda Kardeşler dışarıda olduğu kararına vardı. 

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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşlerin kararları tartışma yarattı Penaltı beklentisi...

F.BAHÇELİ OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında Fatih Karagümrük ceza alanı etrafında hücum ederken Arda Kardeşler 45+3. dakikada mücadeleyi bitirdi.

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Arda Kardeşler'in atak sırasında ilk yarı düdüğünü çalmasına öfkelenen sarı lacivertli oyuncular itirazda bulundu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci  başta olmak üzere birçok oyuncu Arda Kardeşler'e uzun süre itiraz etti.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşlerin kararları tartışma yarattı Penaltı beklentisi...

KARAGÜMRÜK PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 54. dakikasında hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çapraz Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'a çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın yan hakemi pozisyon sonrası ofsayt bayrağını kaldırırken pozisyon VAR'da bir süre incelendi.

VAR'da yaklaşık 1.5 dakika incelenen pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.

Fatih Karagümrüklü oyuncular ise Samet'in elle müdahale ettiğini belirtip penaltı itirazında bulundu.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşlerin kararları tartışma yarattı Penaltı beklentisi...

 

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#Fenerbahçe#Karagümrük#Süper Lig

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