Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan geri dönüş ve transfer açıklaması

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Son haftalarda çıkışta olan bir rakip vardı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik. Bu oyuncular 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Ben bu zamana kadar sakatlara ve eksiklere sığınmadım ama bugün de önemli eksiklerle sahaya çıktık. Oynayan oyuncular ellerinden geleni yaptılar.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

1-0 geriden gelip kazandık. Oyuncularımız ikinci yarı karakter koydular. Devre arasında konuştuk, daha öncede geriden gelip kazandığımızı, maça ağırlık koymamız gerektiğini söyledim. Onlar da ellerinden geleni yapıp maçı kazandılar. Taraftarımızın da desteğiyle galip geldik.

"ARA TRANSFERDE TAKVİYELER OLABİLİR"

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Şu anda transfer arayışımız yok. Yakın zamanda sakat oyuncularımız da takıma dönmeye başladı. Yöneticilerimizle de konuşarak devre arasında takviye olabilir. Şu anda önceliğimiz 4 gün sonraki Nordsjaelland maçına en iyi şekilde çıkmak.