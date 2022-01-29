Nisan 2021â€™den bu yana Ã¼zerine yaklaÅŸÄ±k 10 aydÄ±r yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan SÃ¼per Lig ve 1. Lig mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n yayÄ±n haklarÄ± ihale ÅŸartlarÄ± nihayet belli oldu. TÃ¼rk futbolu iÃ§in bir devrim niteliÄŸi taÅŸÄ±yan ve kamuoyunun da merakla beklediÄŸi ihale ÅŸartnamesine ilk defa HÃ¼rriyet ulaÅŸtÄ±.

Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° 5 YILIN Ä°HALESÄ°Â

2022-2023 sezonundan itibaren geÃ§erli olacak 5 sezonluk yayÄ±n haklarÄ±nÄ± kapsayacak ihale iÃ§in alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en iyilerinden biri olan ABDâ€™li IMG firmasÄ±ndan danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alan TFF, ayrÄ±ca ilk defa bir yayÄ±n ihalesine KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± ile birlikte oluÅŸturulan ortak komisyonla hazÄ±rlandÄ±. YayÄ±n ihale Komisyonu ve IMG ile birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± hazÄ±rlanan ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay yapÄ±lmasÄ± planlanan ihale belki de ilk defa TÃ¼rk futbolunda tek kanal devrini bitirmiÅŸ olacak.

AMAÃ‡; TÃœRK FUTBOLUNU TEK BiR YAYINCIYA MAHKÃ»M ETMEMEK

Son yÄ±llarda yayÄ±ncÄ± konusunda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan TFF ve KulÃ¼pler BirliÄŸiâ€™nin yeni yayÄ±n dÃ¶neminde benzer krizler yaÅŸamamak adÄ±na geÃ§miÅŸte â€˜tekâ€™ olan SÃ¼per Lig yayÄ±n haklarÄ±nÄ± 3â€™e, genel yayÄ±n haklarÄ±nÄ± da 9 ayrÄ± parÃ§aya bÃ¶lmesi dikkat Ã§ekti. KulÃ¼pleri tek bir yayÄ±ncÄ±ya mahkÃ»m etmemek iÃ§in Ã§oklu yayÄ±ncÄ± formÃ¼lÃ¼nÃ¼ benimseyen yeni yayÄ±n ihale ÅŸartnamesine gÃ¶re; hafta sonu oynanan SÃ¼per Lig mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n 7â€™si bir kanaldan, 2â€™si baÅŸka bir kanaldan yayÄ±nlanabilecek. Yine yeni ihale ÅŸartnamesine gÃ¶re hafta iÃ§ine denk gelen lig haftalarÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ± da farklÄ± bir kanal alabilecek.

LiGLERiN iSiM HAKLARI PAKET DIÅžINDA BIRAKILDI

Tabii ki SÃ¼per Lig iÃ§in 2022-2023 sezonunda baÅŸlayacak olan yeni yayÄ±n dÃ¶nemi iÃ§in yenilikler bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil... Mesela artÄ±k SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±nÄ±n Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri mÃ¼sabaka bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nden 45 dakika sonra her biri 2 dakikayÄ± geÃ§meyecek ÅŸekilde Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri dijital ortamdan yayÄ±nlanabilecek.

Keza aynÄ± ÅŸekilde mÃ¼sabakalarÄ±n Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve verilerinin uluslararasÄ± bahis firmalarÄ±na devriyle dijital ortamdan yayÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±. Yine geÃ§miÅŸe oranla bu defa 5 ve 3 yÄ±llÄ±k yayÄ±n haklarÄ± olarak ihaleye Ã§Ä±kacak olan SÃ¼per Lig ve 1. Lig medya yayÄ±n ihalesinde ilk defa liglerin isim hakkÄ± paket dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°hale sonrasÄ± isim hakkÄ± Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan ayrÄ±ca ihaleye Ã§Ä±kartÄ±lacak.

IMG GÃ–RÃœÅžÃœNDE FENERBAHÃ‡E DETAYI

SÃ¼per Ligâ€™in yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± haklarÄ± iÃ§in ihale sÃ¼reci, yurt iÃ§i haklarÄ±n 6 farklÄ± pakete bÃ¶lÃ¼nmesiyle baÅŸlatÄ±lÄ±rken bununla beraber IMG BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Mellor imzalÄ± ihale dÃ¶kÃ¼manÄ±nda dikkat Ã§eken diÄŸer 2 konu da korsan yayÄ±nla mÃ¼cadele ve FenerbahÃ§e ayrÄ±ntÄ±sÄ± oldu.Â

Åžartnamede, TBMMâ€™den Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Ã§Ä±kacak olan yeni kanunla beraber korsan yayÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ileceÄŸi vurgusu yapÄ±lÄ±rken, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n mevcut yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± protestoya ve sonucuna da yer verildi.

iLK TUR TEKLiFi iÃ‡iN SON TARiH: 14 ÅžUBAT

SÃ¼per Lig ve 1. Lig yayÄ±n haklarÄ± ihalesi ÅŸartnamesi 21 Ocakâ€™ta komisyon tarafÄ±ndan onaylanarak satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bir araya gelen komisyon, yayÄ±n ihalesi ihale dÃ¶kÃ¼manlarÄ±nÄ± (ÅŸartname) almak isteyen yerel firmalara 150 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±rken, uluslararasÄ± firmalara ise Ã¼cretsiz verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°lk tur teklif verme sÃ¼reci 14 Åžubat gÃ¼nÃ¼ 14.00â€™te sona erecek. Daha sonra TFF ile KBVâ€™nÄ±n ortaklaÅŸa kurduÄŸu Ä°hale Komisyonu teklifleri deÄŸerlendirecek.

Ä°ÅžTE O PAKETLER:

Â· Paket 1(A): 1., 3. ,5. ,6. ,7. ,8. ve 9. seÃ§im maÃ§larÄ± canlÄ± yayÄ±n haklarÄ±.

Â· Paket 1B: 2. ve 4. seÃ§im maÃ§larÄ± canlÄ± yayÄ±n haklarÄ±. (TFF bundan bÃ¶yle hafta sonu oynanacak 9 maÃ§Ä± 1., 2., 3. sÄ±ra... (seÃ§im) maÃ§larÄ± ÅŸeklinde sÄ±ralayarak yayÄ±nlayacak).

Â· Paket 1(C): En az 3 hafta ortasÄ± maÃ§larÄ±nÄ±n yayÄ±n hakkÄ±.

Â· Paket 1(d): 1. Lig maÃ§larÄ±nÄ±n ve SÃ¼per Lig mÃ¼sabakalarÄ±n Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yayÄ±n haklarÄ±.

Â· Paket 1(e): MÃ¼sabaka bitiminden 45 dakika sonra gÃ¶sterilen maÃ§ baÅŸÄ±na iki dakikalÄ±k Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin digital ortamdan yayÄ±nlanlasÄ±.

Â· Paket 1 (F): Radyo yayÄ±n haklarÄ±.