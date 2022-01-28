Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Muhammed Gümüşkaya için transfer açıklaması!

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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

F.BAHÇE'NİN ŞARTLARI VAR

Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile çalışmak istediğini söyleyen Keleş, "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik ama Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum, inşallah olur." dedi.

OKAN KOCUK AÇIKLAMASI

Okan Kocuk için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Giresunspor Teknik Direktörü, "Okan Kocuk için görüşmeleri başkanımız sürdürüyor. Biz o konuyu kapattık demiştik. Geçen maçtan önce geri istediklerini söylediler. Biz de bazı şartların oluşması gerektiğini söyledik. Ben gitmesini istemem." ifadelerini kullandı.