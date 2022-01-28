Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözü Borussia Dortmund'da! Roman Bürki ve Nico Schulz...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SİNAN BOLAT OLUMSUZ OLUNCA...

Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'ın gündemine eski kalecisi Sinan Bolat gelmişti.

Gent, tecrübeli file bekçisini takımda tutma kararı verince sarı-kırmızılılarda rota yabancı kaleciye çevrildi.

ROMAN BURKI TRANSFERİNDE MUTLU SONA YAKIN

Alman basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Dortmund'un kalecisi Burki'yi sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve sarı-kırmızılıların bu transferi uygun bir maliyete bitirmeye hazırlandığı belirtildi.

Borussia Dortmund ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bürki, Bundesliga ekibinde 209 maçta forma giydi ve 263 gol yedi. İsviçreli kaleci bu sene süre alamadı.

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FENERBAHÇE'DE HEDEF SCHULZ

Bir süredir Ligue 1 ekibi Reims'ta forma giyen Ghislain Konan transferiyle uğraşan Fenerbahçe için ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

26 yaşındaki futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitmesi beklenirken Alman basını, sarı-lacivertlilerin gündeminde Nico Schulz'un olduğunu duyurdu.

'PAZARTESİ GÜNÜ BİTEBİLİR'

BILD'de yer alan habere göre; Türk ekibi, Dortmund'un sol beki Nico Schulz ile ilgileniyor.

Haberde; 28 yaşındaki oyuncunun transferi için temasların devam ettiği ve mutlu sona ulaşılması halinde 28 yaşındaki oyuncunun Pazartesi günü İstanbul'a gidebileceği kaydedildi.

Hoffenheim'dan 2019 yılında 25.5 milyon euroya Dortmund'a transfer olan Alman futbolcu, bu sezon 17 maçta 983 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.