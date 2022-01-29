Bafetimbi Gomis'ten heyecanlandıran Galatasaray yanıtı

Haberin Devamı

Süper Lig'de zorlu günler geçiren ve Bafetimbi Gomis'i uygun bir bütçeyle kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdürürken taraftarlar da Fransız yıldıza sosyal medya mesajlarıyla çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Sosyal medyada sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gel" çağrısına yanıt veren Gomis, "İnşallah" diyerek transfer için ne kadar istekli olduğunu gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Gomis'in bu yanıtına binlerce beğeniyle karşılık verdi.

"GOMIS'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında konuşan Başkan Elmas, Bafetimbi Gomis'le görüştüklerini doğrularken "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Sarı kart cezalılar, sakatlıklar oldu. Galatasaray'ın finansmanını bozmayacak şekilde önümüzdeki dönemde bir oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Çok ciddi arayış içerisindeyiz. UEFA'da üç değişiklik hakkımız var. Gomis ile de görüşüyoruz. Galatasaray bütçesine maliyet yaratmayacak ama Galatasaray'a çok katkısı olacak oyuncu lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, "Galatasaray’a kapımız açık" diyerek transfere açık kapı bırakmıştı.

GOLLERİNE DEVAM ETTİ

2017/18'de Galatasaray'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, 6 milyon Dolar bonservisle Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

36 yaşındaki forvet, Galatasaray'daki golcü kimliğini, Suudi Arabistan'da da aynı ivmeyle sürdürdü.

Al Hilal'deki ilk sezonunda 46 maçta 35 gol atan tecrübeli futbolcu, 2019-2020'de 40 maçta 33 gol, 2020-2021'de 42 maçta 30 golle oynadı.

Bu sezon başında Transfer edilen Marega'ya formasını kaptıran Gomis, 19 maçta 9 golde kaldı.