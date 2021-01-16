Oğulcan kararı değişebilir! İşte gerekçeleri...

Sonrasında ezeli rakip Fenerbahçe’nin topa girmesiyle de ortalık iyiden iyiye karıştı. Galatasaray’ın karara ilk tepkisinin ‘organize işler’ şeklinde olması da enteresandı. Şimdi top Tahkim Kurulu’nda. Kurul, Oğulcan’ın, kendisini 6 maç men ve 1.2 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum eden UÇK kararına karşı yaptığı itirazı görüşüp karara bağlayacak. Peki Rizespor’la Oğulcan’ı karşı karşıya getiren sözleşme ne diyor? Ve Tahkim Kurulu’ndan bizi nasıl bir karar bekliyor? İşte bugün biz de; yaklaşık bir haftadır gündemi meşgul eden Oğulcan konusunda ‘ilk kez’ burada göreceğiniz belgelerle ve bilgilerle bu karara ışık tutacağız.

FUTBOLCU 'HAYIR' DEDİ, KULÜP TEK TARAFLI UZATTI

Rizespor ile Oğulcan arasında 27 Temmuz 2016’da imzalanan 3+1 yıllık sözleşmenin 6’ya (L) bendinde opsiyon hakkının nasıl kullanılacağı şöyle belirlenmiş: “Kulüp, 15 Haziran 2020 tarihine kadar bu sözleşmeyi 31 Mayıs 2021’e kadar uzatma hakkına sahiptir.” Rizespor Yönetimi de bir araya geldiği Oğulcan’la opsiyon konusunda anlaşma sağlayamayınca sözleşmenin kendisine verdiği hakla 15 Haziran 2020’de noterden bir ihbarname çekerek, opsiyonun kullanıldığını hem futbolcusuna hem de TFF’ye bildirmiş. TFF bunun üzerine resmi sitede güncelleme yapıp sözleşmenin bitiş tarihini 21 Mayıs 2021 olarak değiştirirken, futbolcu TFF’ye bir yazı göndererek bu tarihin düzeltilmesini talep etmiş. Oğulcan’ın avukatı TFF’ye gönderdiği bu ihtarnamede, “.... Sözleşme bitiş tarihinin 31 Mayıs 2020 (2019-20 sezonu sonu) olarak düzeltilmesini saygılarımızla vekaleten ihtar ederiz” demiş.

TFF DÜZELTME YERİNE SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞ

Oğulcan Çağlayan, TFF’ye gönderdiği yazıda sadece opsiyon kısmının feshi, yani sözleşme bitiş tarihinin düzeltilmesini istemesine rağmen, TFF görevlileri bunu genel bir fesihname olarak görüp 26 Haziran’da mevcut mukaveleyi feshetmiş. Bu durum Oğulcan’ı o günden sonra forma giyemez hale getirince, genç oyuncu mecburen takımla yollarını erkenden ayırma zorunda kalmış. UÇK yargılamasında futbolcunun “Biz fesihname göndermedik. Sadece tarih düzeltilmesini istedik” görüşüne kurulun, mevzuatlardan bihaber “O zaman neden TFF’yi dava etmediniz?” yaklaşımı damga vurmuş. Çünkü bir futbolcunun dava açması lisansının iptaline sebep olmakta.

RİZESPOR'UN TALEBİ NEYE DAYANIYOR?

Rizespor da, 2019-20 sezonunun bitmesinin hemen ardından Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini haksız fesh ettiği gerekçesiyle UÇK’ya dava açmış. Yeşil mavili kulüp, mukavelenin 6’ya (J) bendinde yer alan “Futbolcu sözleşmesi devam ederken sözleşmesini haksız fesh ederek başka bir kulübe transfer olması halinde toplam transfer bedeli kadar kulübe fesih tazminatı ödemeyi ve transfer eden veya ayartan kulübe de transfer yasağı ve sportif ceza verilmesini kabul beyan ve taahhüt eder” maddesinden hareketle hem oyuncusu hem de yeni kulübünü dava etmiş. Kulüp oyuncunun bonservisi için Kayseri Erciyesspor’a 1.2 milyon Euro’ya ödendiği gerekçesiyle UÇK’dan bu parayı talep etmiş.

UÇK '30'A 3 MADDESİ'NDEN KARAR VERDİ

Ve yaklaşık 4 aylık bir sürecin ardından UÇK, futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Oğulcan’ı 1.2 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti. Yine sözleşmenin aynı maddesi (j) kapsamında Galatasaray Kulübü için istenen sportif ceza konusunda ise ‘talebin yerinde olmadığına’ karar verildi. Kurul ayrıca futbolcuyu forma giymediği maç sayısı kadar (6 maç) disiplin cezasına çarptırdı. Rizespor Kulübü’nün Galatasaray için ‘ayartan kulüp’ iddiasına karşı istediği sportif ceza da (transfer yasağı gibi) UÇK’nın kararını Profesyonel Futbolcular Statüsü Transfer Talimatı’nın 30’a 3 maddesinden vermesiyle kabul görmedi. Bunun da gerekçesi futbolcunun koruma dönemi dışında olması (Sözleşme imzalamasının üzerinden üç yıl geçmesi) oldu

BU DAVA YARGITAY'DA BİTER

Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nda. Acaba Tahkim onar mı, bozar mı? Bir de ne zaman çıkar? Tüm bunlardan önce kamuoyunun atladığı bir konu var, o da bu davanın 1.2 milyon Euro’luk tazminat kısmıyla ilgili nihai karar merciinin Tahkim Kurulu’nun değil, Yargıtay’ın olduğu. Örneğin Fenerbahçe ile Serdar Kesimal arasında UÇK’da başlayan dava sürecinin kısa bir süre önce Yargıtay’da nihai sonuca ermesi gibi. Tahkim, UÇK’nın kararını onarsa Oğulcan bu kararı mahkemeye taşır. Bu sefer taraflar kozlarını mahkemede paylaşır. Çıkan karar aleyhine sonuçlanan tarafta itiraz için son karar mercii olan Yargıtay’a gider. Kısacası Oğulcan meselesi 2-3 yıla kesinleşirse öp de başına koy! Bu davada Tahkim’in nihai sözü söyleyeceği tek şey 6 maçlık men kısmı. Normalde bu olay (Tek taraflı fesih durumu) çetrefilli bir konu değil, çünkü bire bir emsalleri var. Tahkim bir toplantıyla bile karar verebilir. Uzatması kafalarda soru işareti bırakır