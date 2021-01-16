Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Transferler resmen açıklanınca...

Macar stoper Attila Szalai’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 23 yaşındaki sağ kanat Bright Osayi-Samuel’e de 4 yıllık imza attırdı Şimdi gözler Mesut Özil'e çevrildi. Pazarlığın bu hafta sonlanması bekleniyor.

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, kış dönemine de hızlı girdi. Sarı-lacivertliler, dün 2 futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Kanarya, bir süredir görüşme halinde olduğu Macar stoper Attila Szalai için kulübüyle el sıkışıldığını açıkladı.+

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

22 yaşındaki futbolcu için kulübü Apollon Limassol'e 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Genç oyuncunun bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. F.Bahçe'nin bir diğer sürpriz transferi ise Bright Osayi- Samuel...

Kanarya, İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ta forma giyen Nijerya asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.

GELECEK SEZON BAŞLAYACAK

Gelecek sezon için alınan 23 yaşındaki futbolcu Osayi-Samuel ile 2021-2022'den başlamak üzere 4 senelik anlaşmaya varıldığı bildirildi. Macar stoper Szalai bu sezon 24 maçın 19'una ilk 11'de başlarken, 3 gol attı. Nijeryalı kanat Osayi ise bu sezon 23 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı.

Bu hamlelerden sonra Fenerbahçe, gözünü taraftarın merakla beklediği Mesut Özil'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Arsenal-Mesut Özil pazarlığının salı ya da çarşamba günü sonlanmasını bekliyor.

İŞTE 4 YOLCU

Szalai'yi alan Mesut Özil'i bekleyen Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu. Yolcularla ilgili son durum şöyle:

DIEGO PEROTTI: Diz bağlarındaki kopma nedeniyle Finlandiyalı bir doktora ameliyat olacak. Ameliyat sonrası futbola dönüşü 8 ayı bulabilecek. Maaşı 1 milyon Euro'nun altında olan Perotti için karşılıklı anlaşma konusunda görüşmeler devam ediyor.

MAURICIO LEMOS: Attila Szalai transferini bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, stoperde yer açma adına Lemos'tan vazgeçecek. Oyuncunun kiralanması da gündemde ancak Lemos'un bir takıma bonservisiyle verilme ihtimali daha yüksek.

KEMAL ADEMI: Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, bekleneni veremediği için yollar ayrılıyor. Ademi'nin hem Türkiye'den hem de İtalya Serie B takımlarından bazılarıyla görüşme halinde olduğu ve transferinin kısa süre içerisinde netleşeceği gelen bilgiler arasında.

NABIL DIRAR: Faslı oyuncu A takım kadro planlamasında yer almıyor. Fransız ve Belçika takımlarıyla görüşmeler devam ediyor. Dirar da devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacaklar listesinde yer alıyor. (Sabah)