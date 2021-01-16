Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel tamam, Attila Szalai yolda!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Taraftarların heyecanla Mesut Özil transferini duyurmasını beklediği Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcudan önce iki bomba birden patlattı. Sarı lacivertliler, önce anlaşma sağladığı 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai’nin sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul’a geleceğini duyurdu. Ardından 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaştığını, genç futbolcunun 2021-2022 sezonundan itibaren sarı lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

Samuel'in sözleşmesi bu sezon bitiyor

Sarı-lacivertliler, Samuel için “Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır” ifaderini kullandı. Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Nijerya asıllı kanat oyuncusunun İngiltere Championship ekibi QPR ile sözleşmesi sezonunda sona eriyor. Kanarya, futbolcuyla görüşerek transferi olumlu noktaladı. Bu sezon 23 resmi maça çıkan Samuel, 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

Szalai için toplam 2 milyon Euro

Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki stoper Attila Szalai’nin bonservis bedeli konusunda Apollon Limassol ile anlaştı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımına 1.6 milyon Euro ödenecek. Futbolcunun eski kulübü Mezökovesd’e de 400 bin Euro yetiştirme bedeli verilecek. Bonservisi 2 milyon Euro’ya mâl olacak Szalai ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ve futbolcuya yıllık 400 bin Euro ödeneceği belirtiliyor. Genç ve gelişmeye açık olan Szalai’nin bugün geleceği öğrenildi. Szalai transferinin tamamlanmasıyla birlikte Mauricio Lemos ile de yollarını ayıracak.