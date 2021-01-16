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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Meğer Fatih Terim...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk” açıklamalarının adresinin F.Bahçe’nin anlaştığı Macar stoper Attila Szalai olduğu ortaya çıktı.

Gençlerbirliği maçından sonra teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" ifadesini kullanmıştı. Fatih Terim'in, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Meğer Fatih Terim...

APOLLON'U İKNA EDEMEDİLER MACARİSTAN'IN

Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Galatasaray'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vaat eden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti.

Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı. (Sabah)

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