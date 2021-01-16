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GeriFutbol Fenerbahçe'de sakatlık depremi! 2 ay yok...
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! 2 ay yok...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.

Son haftalarda ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin başarısında önemli rol oynayan Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.

Önceki gün Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında dizinde ağrı hisseden ve ikinci yarıya çıkamayan 27 yaşındaki oyuncunun dün MR'ı çekildi ve sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildi.

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SON DÖNEMDE FORMDAYDI

Sinan'ın 2 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız futbolcu bu sezon 11 maçta forma giyip, 2 gol ve 1 asist kaydetme başarısı göstermişti. (Sabah)

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