Liverpool’un taç atışı antrenörü Antalyaspor’da

Yakın dönemde dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark’ın Antalyaspor ile özel bir çalışma yaptığını öğrendim. Daha önce Liverpool’da çalıştığı sırada iletişim kurduğumuz Thomas’ı arayıp, Antalyaspor’daki deneyimi hakkında bilgi almak istedim. Kendisi, kulüplerle yaptığı çalışmaların gizlilik esasına dayandığını ve onlar açıklamadan bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyledi. Kararına

saygı duyduğumdan, fazla uzatmadan konuyu kapattım ve rotamı konunun geçtiği yer olan Antalyaspor’a çevirdim...

BiLiMSEL ÇALIŞIYOR

Daha önce bu köşeden Nuri Şahin’in örnek aldığı teknik adamları ve günümüz futbolundaki bilimsel çalışmalara ne kadar önem verdiğini anlatmıştım. Ve edindiğim bilgiler sonrası bu özel çalışmalarda neler yaşandığını kısaca aktarayım...

JURGEN KLOPP’LA KONUŞTUKTAN SONRA GRONNEMARK’I ARADI

Nuri Şahin, taktik anlayışı gereği topun mümkün olduğunca takımında kalmasını istiyor. Taç atışlarının da oyunun kontrolünde çok fazla öneminin olduğuna inanıyor. Bir gün Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile futbolun genel taktik anlayışları üzerine sohbet ettikleri sırada konu taç atışlarına geliyor. Klopp, futbolda artık detayların belirleyici olduğunun altını çizerek, taç atışlarına verdikleri önemi anlatıyor. Şahin bu

görüşmenin hemen sonrasında Gronnemark ile bir toplantı yapıp, futbol anlayışından ve sahada geliştirmek istediği noktalardan bahsediyor.

4 GÜNLÜĞÜNE GELDi

Gronnemark, takımın maçlarını izleyerek bir antrenman planı belirleyip Şahin’e sunum yapıyor.

Sonrasında Thomas Gronnemark dört günlüğüne Antalya’ya gelerek takımla birlikte idmanlara çıkıyor ve özel çalışmalar yaptırıyor.

O GELiNCE TAÇ ATIŞLARINDAKi BAŞARI ORANI YÜKSELDi

Nuri Şahin o günden bu yana takımın taç atışlarına verdiği reaksiyondan oldukça memnun. Bu alanda istatistiksel olarak da bir ilerleme kaydettiler. Liverpool’un taç atışlarında yakaladığı başarı ve sık sık fikrini aldığı Klopp’un tavsiyeleri de Şahin’in en büyük yol haritalarından.

Nuri Şahin futbolda belirleyici olan detaylar üzerinde, konunun uzmanlarıyla çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Avrupa futbolunda son derece yüksek bir repütasyonu ve iletişim ağının olması da bu alandaki çalışmalarına daha şimdiden büyük katkı sağlıyor.

Bu konuda Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve yönetimi de kendisine sürekli destek veriyor.

Edindiğim bilgilere göre Şahin ilerleyen dönemlerde konusunda uzman isimleri, tıpkı Thomas Gronnemark gibi zaman zaman ekibine dahil edecek.