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Barcelona Başkanı Joan Laporta: "Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak"

#Barcelona#Galatasaray#Joan Laporta
Barcelona Başkanı Joan Laporta: Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak

Barcelona Başkanı Joan Laporta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini belirtti.

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Barça TV'ye eşleşmeyi değerlendiren Joan Laporta, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini belirtirken Galatasaray maçının kolay olmayacağını söyledi.

Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyleyen Laporta, "UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok. Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Messi'nin Barcelona'dan ayırılmasıyla ilgili konuşan Laporta, "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Teknik Direktör Xavi Hernandez ile büyük başarılar kazanacaklarına inandığını kaydeden Barça Başkanı, "Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim." dedi.

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#Barcelona#Galatasaray#Joan Laporta

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