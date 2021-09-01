Eyfel Kulesi Louvre Müzesi ve Lionel Messi

Lionel Messi’nin sadece ismi bile Paris Saint-Germain’e (PSG) şimdiden 100 milyon Euro’dan fazla gelir kazandırdı. Bonservissiz bir şekilde yıllık 35 milyon Euro karşılığında imza atan Arjantinli futbolcu, Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi Paris şehrinin yeni cazibe merkezi oldu. Messi ile çalışmak isteyen pek çok firma kulüple iletişime geçerken, Fransız ekibi mevcut sponsorluk anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için harekete geçti. Peki Messi’nin imzası sonrası neler yaşandı?..

· Bugüne kadar ABD’de beklenen ilgiyi görmeyen hatta pek çok mağazada bulunmayan PSG formaları Messi ile birlikte büyük bir rağbet görmeye başladı.

· İlk 24 saatte 1 milyondan fazla Messi forması satıldı.

MiCHAEL JORDAN’A BiLE 6 MiLYON EURO KAZANDIRDI

· PSG, bugüne dek 30 numaralı Messi formalarının satışından yaklaşık 120 milyon Euro gelir elde etti.

· Paris ekibinin formalarını üreten Michael Jordan’a ait Air Jordan firması, satılan her forma için yüzde 5 kâr alıyor. Jordan şu ana kadar sadece Messi’den 6 milyon Euro kâr etmiş oldu.

· İmza sonrası 10 gün içinde Paris Saint-Germain Kulübü’nün sosyal medya hesapları 20 milyon yeni takipçi kazandı.

· Taraftar Token’lerinden 15 milyon Euro gelir elde edildi.

· Hindistan, Vietnam ve Belçika başta olmak pek çok ülkeyle Fransa Ligue 1 yayın hakları için görüşmeler başladı. Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, ligin İspanya yayın haklarını satın aldı.

PSG’DEKi iLK MAÇI iSPANYA’DA iZLENME REKORU KIRDI

· Messi’nin PSG formasıyla sahaya çıktığı ilk maç olan Reims deplasmanında da sıradışı olaylar yaşandı...

· Maç öncesi takımın kalacağı otelin önünde binlerce taraftar ve bir medya ordusu Messi’yi bekledi.

· Takım otobüsünün etrafını saran Reims taraftarları Messi’nin fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

· Messi’nin ismi statta anons edildiğinde Reims taraftarları da büyük bir coşkuyla alkışlayıp tezahüratta bulundu.

· Yedek başladığı maçın 66. dakikasında Neymar’ın yerine giren Messi, 21 pas girişiminde yüzde 95’lik isabet sağladı.

· PSG’nin 2-0 kazandığı maçın son düdüğüyle birlikte Reims futbolcuları Messi ile fotoğraf çektirmek ve formasını almak için sıraya girdi.

· Reims’in Sırp kalecisi Predrag rajkovic, oğlunu saha içine getirip Messi ile birlikte fotoğrafını çekti.

· Pique, Messi’nin ilk maçını ücretsiz olarak Twitch’ten yayınladı ve 350 bin kişi anlık karşılaşmayı izledi toplamda ise 2 milyon izleyiciye ulaştı.

· Messi’nin ilk maçı İspanya tarihinin en çok izlenen Ligue 1 karşılaşması oldu. İspanyol TV kanalı Telecinco 2.2 milyon izleyiciyle yüzde 18.6 reyting alırken, toplamda 6.7 milyon kişi PSG karşılaşmasını izledi.

CRiSTiANO RONALDO 15 MiLYON EURO’YA GiTMiŞ

Lionel Messi’den sonra dünya futbolunu sallayan ikinci isim olan Cristiano ronaldo’nun transfer detayları da dün açıklandı. Manchester United, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu için Juventus’a 15 milyon Euro ödeyecek. 5 yıllık vadede ödenecek bu rakamın yanı sıra maksimum 8 milyon Euro’luk bir de bonus maddesi bulunuyor. ronaldo’nun ise İngiliz kulübünden haftada 480 bin sterlin alacağı belirtiliyor.

iKiSi DE NiHAYET BiRBiRLERiNDEN KURTULDULAR

Ağustos 2020’de bedelsiz olarak transfer olduğu Arsenal’de hayal kırıklığı yaratan Willian, en sonunda İngiliz ekibinden ayrılıp ülkesi Brezilya’ya döndü. Topçular’da mutsuz olduğu her halinden belli olan Willian, 22 Ağustos’ta Chelsea’nin Arsenal’i 2-0 yendiği maçın skorunu bildiren sosyal medya paylaşımını beğenince taraftardan büyük tepki almıştı. Arsenal taraftarının takımdan gönderilmesini istediği Brezilyalı futbolcu, sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedip, 2005-2007 yılları arasında forma giydiği Corinthians ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre, Arsenal’de haftalık 240 bin sterlin kazanan Willian, profesyonel kariyerine başladığı Corinthians’ta forma giymek için maaşında büyük oranda indirime gitmeyi kabul etti.