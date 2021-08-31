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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı

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Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi... Galatasaray, 21 yaşındaki milli yıldız Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, geçen sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ile iletişime geçerken son anda atağa kalkan Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılar, milli futbolcuyu 1 yıl daha kiralama konusunda İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı.

SEÇİMİNİ G.SARAY'DAN YANA KULLANDI

Transferde Halil Dervişoğlu'nun seçimini Galatasaray'dan yana kullanmasının etkili olduğu öğrenildi.

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FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Fenerbahçe'nin, Halil Dervişoğlu için Brentford'a, 1 yıllığına 1,5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu belirtilmişti.

Milli futbolcunun kulübüyle ücret konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu ise ikna edemediği iddia edildi. 

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BEŞİKTAŞ GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin belli olmasının ardından Halil Dervişoğlu transferi için nabız yoklamıştı.

O dönem Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brentford yetkilileri ile temasa geçmiş ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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