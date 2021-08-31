Son Dakika: Filenin Sultanları namağlup yarı finalde! 7'de 7'yle hedefe ilerliyoruz

2021 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan lider çıkan milliler, son 16 turunda Çekya engelini aşarken çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı da yenerek 7'de 7'yle adını yarı finale yazdırdı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı.

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçı, 3 Eylül Cuma günü oynanacak.

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

İKİNCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 POLONYA

SON 16'DA ÇEKYA GALİBİYETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti.

Türkiye, Ukrayna'yı D Grubu'nun son maçında 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ: "MERYEM BOZ TAKIMA KATILDI"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve takıma yeniden katıldığını açıkladı.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile oynadığı maç öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Meryem Boz'un durumuyla ilgili neden açıklama yapılmadığının sorulduğunu belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Ne yapıyorsak milli takımımız, ülkemiz için. O kadar büyük devletiz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanımız... Meryem'in Romanya'da ufak bir rahatsızlığı ve bazı şüpheler vardı. Biz ambulans uçakla ülkemize getirdik. Acıbadem Hastanesinde bütün tetkiklerini yaptırdık, her şey normal ama bir süreç gerektirdi. Bu süreci de bekledik ve Meryem dün itibarıyla takıma katıldı, bugün sabah antrenmanını yaptı."

Üstündağ, "Meryem bütün kontrollerden geçti, sağlık durumu yerinde. Bugün takıma katıldı aramızda, Sırbistan'a gidince de bizimle beraber olacaktır." diye konuştu.

"Büyük bir ülkeyiz." diyen Üstündağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu imkanlar yaratıldı. Avrupa Şampiyonası'nda bütün ülkeler bunu bize tekrar tekrar sordular. 'Siz çok büyük ülkesiniz, ne kadar birbirinizi seviyorsunuz, bu işi inanılmaz bir şekilde çözdünüz.' dediler. Tabii büyük ülkenin farkı burada ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...