Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması

Süper Lig'de 3'te 3'le giriş yapan sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Antalyaspor maçına yedek başlarken Altay karşılaşmasının ise kadrosunda yer almamıştı.

Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'de fiziksel bir sorun olduğunu ve bu nedenle kadroda yer almadığını belirtirken ikili arasında kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı.

Haber Global'de konuşan Başkan Ali Koç, Pereira ve Özil arasında sorun olmadığını belirtirken "Mesut ve hoca arasında problem var diye bir hava yaratılıyor. Hocamız son maçta Muhammed tercihini yaptı, kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Hocadan bana gelen bir şey yok, Mesut'tan da yok." ifadelerini kullandı.