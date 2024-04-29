Bu işin doğrusunu Gordon mu yapıyor?

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Newcastle United’ın genç golcüsü Anthony Gordon bu sezon çıktığı 45 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergilerken hiç sakatlık yaşamadı. Premier Lig’de takımların en çok şikayet ettikleri şey olan sakatlıklar hakkında en çarpıcı açıklama 23 yaşındaki Gordon’dan geldi. Genç oyuncu konuyla ilgili, “Hiç ağırlık antrenmanı yapmıyorum. Kulüpteki diğer oyuncular bunu yapıyor. Oyunum gerçekten buna bağlı değil ve sadece yeterince koştuğumuzu düşünüyorum. Muhtemelen ağırlık çalışmak beni daha güçlü yapardı. Daha hızlı ve daha patlayıcı olurdum ancak daha fazla sakatlık yaşayabilirdim. Benim için bu sonuca değmez” diyor ve devam ediyor:

ESNEME, YOGA VE BUZ BANYOSU TERCiH EDiYOR

“Teknik direktörümüz Eddie Howe ve kulübün performans personeli, spor salonundaki ağırlık kaldırma çalışmalarını bıraktırdığı için mutluyum. Orada olmayı sevmediğimi biliyorlar. Sadece beni iyi hissettiren şeyleri yapmayı seviyorum ve bu sayede hiç sakatlık yaşamadım. Antrenmanlardan önce ve sonra esneme yapıyorum. Çoğunlukla yogayı tercih ediyorum. Buz banyosunu, havuzu ve esneme hareketlerini seviyorum.”

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Gordon’un bu sözleri Premier Lig’de ağırlık antrenmanı ve yarattığı sakatlıklarla ilgili uzun süredir devam eden bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Şimdi cevaplanması gereken en önemli soru bu işin doğrusunu Anthony Gordon mu yapıyor yoksa diğerleri mi?

KLOPP ‘BiTTi’ DEDi AMA SALAH BiTiRMEYECEK

Liverpool’dan sezon sonu ayrılacağını açıklayan teknik direktör Jürgen Klopp ve Muhammed Salah arasında yaşanan tartışmanın yankıları sürüyor. West Ham ile 2-2 berabere kaldıkları maç sırasında Klopp ve Salah sert bir tartışmaya girerken, araya giren Nunez ikiliyi yatıştırmıştı.

Klopp konuyla ilgili detay vermekten kaçınırken “Soyunma odasında bu konuyu konuştuk ve benim için mesele kapandı, hepsi bu” demişti. Salah ise “Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner” diyerek konunun uzun süre gündemde kalacağının sinyallerini verdi. Oyuna sonradan girmeyi kendine yediremeyen Salah’ın bu yaz tıpkı Klopp gibi Liverpool’dan ayrılması bekleniyor.

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90+ GOLLERi DEYiNCE BAYER LEVERKUSEN

Bu sezon Leverkusen için ne söylesek az. Son olarak Stuttgart deplasmanında 2-0’dan gelerek, maçı 90+7’de attıkları golle 2-2 bitiren Bundesliga şampiyonu, yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı. Ancak ilginç olan, 15 Eylül’de oynadıkları ve 2-2 biten Bayern maçıyla başladıkları son dakika golleriyle puan/puanlar kazandıkları maç sayısını 14’e çıkarmaları oldu. Alonso’nun öğrencileri bu sayede namağlup unvanlarını korumakla kalmadılar; lig şampiyonluğunu kazanıp, Avrupa Ligi’nde de yarı finale yükseldiler. Alonso, “Bu adamlar durmak istemiyor” diyerek oyuncularının ne kadar iştahlı olduğunu defalarca kez söyledi. Bakalım bu seri nereye kadar sürecek?

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90’+4 Bayern (Bundesliga)

90’+2 Sandhausen (Almanya Kupası)

90’+4 Karabağ (Avrupa Ligi)

90’+4 Augsburg (Bundesliga)

90’+1 Leipzig (Bundesliga)

90’+5 Bayern (Bundesliga)

90’+1 Stuttgart (Bundesliga)

90’+2 Karabağ (Avrupa Ligi)

90’+3 & +7 Karabağ (Avrupa Ligi)

90’+1 Hoffenheim (Bundesliga)

90’+1 W.Ham (Avrupa Ligi)

90’+3 Bremen (Bundesliga)

90’+7 Dortmund (Bundesliga)

90’+6 Stuttgart (Bundesliga)

ViLLAS-BOAS 42 YILLIK BAŞKANI DEViRDi

Porto, Chelsea, Tottenhan, Zenit, Shanghai SiPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdıktan sonra 2021’de teknik adamlığı bırakan Andre Villas-Boas, Porto’nun yeni başkanı oldu. Hem de 42 yıldır başkanlık görevini sürdüren Pinto da Costa’ya karşı oyların yüzde 70’den fazlasını alarak. Porto kariyerinde UEFA Avrupa Ligi dahil olmak üzere 4 kupa kazanan Villas-Boas, Zenit’le de 3 kupa sevinci daha yaşamıştı. Teknik heyet sorumluluğu, analistlik ve teknik direktörlükte son derece başarılı olan 46 yaşındaki Villas-Boas’ın, bugüne dek Porto’ya çok şey katan Costa’dan sonra başkan olarak neler yapacağı merak konusu.