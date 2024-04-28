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Fatih Terim'in Panathinaikos'u tek golle yıkıldı, şampiyonluk mucizelere kaldı

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan Ligi
Fatih Terimin Panathinaikosu tek golle yıkıldı, şampiyonluk mucizelere kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 22:46

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenildi ve bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

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Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, AEK yenilgisinin ardından konuk ettiği Aris'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan oynanan maçta Aris'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Alvaro Zamora kaydetti.

Bu sonuçla 1 maç fazlasıyla lider AEK'in 4 puan gerisinde kalan Panathinaikos, 1 maç eksikleri bulunan 71 puanlı PAOK ve 70 puanlı Olympiakos'un önünde ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alan Panathinaikos, bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansını zora soktu.

AEK maçında yaptığı hata nedeniyle gole sebep olan Samet Akaydin, Panathinaikos kadrosunda yer almadı. 

Panathinaikos, Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a konuk olacak ve Olympiakos'la evinde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Panathinaikos, Yunanistan Kupası final maçında Aris'la kozlarını paylaşacak.

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan Ligi

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