Carlo Ancelotti ayrılığı yalanladı ama Arda Güler için 50 milyon Euro'luk transfer iddiası! Barcelona'nın üzüntüsü...

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La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan genç yıldız Arda Güler, İspanya'da gündem olurken iddialar ardı ardına geldi.

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve sahalara döndükten sonra son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, attığı golle başkent ekibine galibiyeti getirdi.

Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.

CARLO ANCELOTTI İDDİALARI YALANLADI

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İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak. Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." yanıtını verdi.

YENİ İDDİALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ancelotti'nin Arda Güler'in önümüzdeki sezonda da Real Madrid'de devam edeceğini açıklamasına rağmen İspanyol basınından yeni iddialar gelmeye devam etti.

BARÇA'NIN ARDA ÜZÜNTÜSÜ

Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi'nin, Arda Güler'in Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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PREMIER LİG EKİBİ İLGİLENİYOR

Carlo Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Başkent ekibinde sezonun genelinde sakatlıklardan kaynaklı sahalardan uzak kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için takımdan ayrılacağı iddia edildi.

DEV BONSERVİS ÜCRETİ

Defansa Central'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuya 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır. Haberde, Real Madrid'in transfer planlamasında Arda Güler'in de adından söz edilebileceği yazıldı.

Real Madrid forması ile bu sezon ligde 6 maçta toplamda 99 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 gollük katkı sağladı.