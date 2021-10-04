Lider ama sahanın patronu değildi

Yoğun maç takviminde farklı kadro ve kötü oyun normal karşılanabilir. Fenerbahçe, dün kazanma arzusuyla sahadaydı ancak kesinlikle iyi bir futbol sergilemedi. Özellikle ikinci yarıdaki oyun beklentilerin çok altındaydı. Vitor Perreira direkt hücumu düşünen, topa sahip olmanın ötesinde geçişlerle rakip kaleyi hedefleyen bir teknik adam. Süper Lig’de şu ana kadar bu anlayış tek maç dışında başarılı oldu ve Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor.

TOPA DAHA ÇOK SAHİP OLMALI

Fizik kalite, mücadele ve tempo talep eden bu oyun, zaman zaman sarı lacivertlilerin oyunu kontrol altına almasına izin vermiyor. Fenerbahçe kalibresindeki bir takım oyunu ele alıp topa daha fazla sahip olmalı. Aksi takdirde sezonun devamında topu iyi kullanan daha güçlü rakiplere karşı bu anlayışla mahkum oynamakla yüzleşebilir.

Bu oyun anlayışı yüksek efor gerektirdiği için Vitor Pereira, Mesut Özil, Pelkas ve Jose Sosa gibi isimleri de kullanmıyor.

FERDİ, GUSTAVO VE SERDAR AZİZ

Dün ilk kez çift santrforla başlayan Fenerbahçe’de hem Serdar Dursun hem de Berisha bekleneni veremedi. Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo ve Serdar Aziz sahanın en iyileri olarak göründüler.

İlk yarıda futbol adına ortaya hiçbir şey koyamayan Kasımpaşa, ikinci yarı yaptığı değişikliklerin de etkisiyle oyunda üstünlüğü ele geçirdi ancak bulduğu tek gol puan için yeterli olmadı.

KASIMPAŞA HÜCUMDA YETERSİZ

Tarif edilebilir bir oyun planı olmayan ve savunmada ciddi sorunlar yaşayan Kasımpaşa, hücumda da bireysel yeteneklere rağmen yetersiz. Bu yüzden de ligde 8 haftada sadece Giresunspor’u yenebildiler.

Fenerbahçe’nin saha içinde bu kadar sorunları olan bir rakip karşısında oynadığı futbol tatmin edicilikten uzaktı. Ancak yine de kötü futbola rağmen alınan 3 puan ve milli araya lider girmek, sarı lacivertliler açısından sevindirici bir durum.