Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Luiz Gustavo'nun golü sonrası...

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Fenerbahçe ile Olympiakos'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 8. hafta maçına Luiz Gustavo'nun sevinci damga vurdu.

OLYMPIAKOS MAÇINDA TEPKİLER

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında tepkilerden nasibini alan oyunculardan biri de Gustavo olmuştu.

Mert Hakan Yandaş tribünler tarafından ıslıklanırken Brezilyalı futbolcunun performansı da sosyal medyada eleştirilmişti.

SORUMLULUĞU ÜSTLENMİŞTİ

Gustavo, 3-0 biten maçın ardından da "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim" ifadelerini kullanmıştı.

KADIKÖY'DE GOLÜNÜ ATTI

Vitor Pereira'nın son performansına karşın Kasımapaş maçında yine 11'e koyduğu Luiz Gustavo, takımının ikinci golünü atmayı başardı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, golün ardından kulübeye koştu ve tüm takıma çağrı yaparak çember oluşturdu. Gustavo'nun bu sevinci birlikte mesajı vermek için yaptığı şeklinde yorumlandı.

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CEZA SAHASI DIŞI KRALI

Süper Lig'deki beş golünü de iç saha maçlarında atan Luiz Gustavo, bu gollerin dördünü ceza sahası dışından kaydetmiş oldu.

ROSSI YİNE SAHNE ALDI

Olympiakos karşılaşmasında yine eleştirilen isimlerden olan Rossi ise Fenerbahçe'nin 2 golünde de asis yaptı.

Böylece son 3 lig maçında 1 gol, 3 asistlik performansa ulaştı.