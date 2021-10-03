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Volkan Demirel'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Bu oyun kapanan takımlara karşı tutmaz"

#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Volkan Demirel
Volkan Demirelden çarpıcı Fenerbahçe yorumu Bu oyun kapanan takımlara karşı tutmaz

Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesini değerlendirirken sarı lacivertlilerin mevcut oyununu geliştirmesi gerektiğini belirtti.

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Yayıncı kuruluşta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumlayan Demirel, Vitor Pereira'nın özellikle kapanan takımlara karşı oyun yapısını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin geçiş oyunu oynayabilecek futbolcuları tercih ettiğini ve zaman zaman bu kapanan takımlara karşı zorluk yaşadığını belirten Demirel, "Oyun üzerinde konuşulması gereken şeyler var. Orta sahasız Fenerbahçe oyunu vardı. Bu oyun bazı takımlara karşı tutar ama kapanan takımlara, Başakşehir'e, Olympiakos'a tutmaz. Bu takımlara karşı topu kullanmayı bilen oyuncular lazım. Fenerbahçe oyun olarak kendini geliştirmeli. Takıma göre oynamalı. Skor 2-1, hala geçiş oyununu etkili oynayan Osayi oyuna giriyor. Bunlar kafama takılıyor. Her takımın kendi teknik direktörü vardır, biz sadece yorumlarız. Fenerbahçe orta sahayı kullanmadan oynuyor, lider bitirmek ve bu skor iyi." diye konuştu.

KASIMPAŞA MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

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Fenerbahçe'nin oyunu çok hızlı oynadığını ve topa çok az sahip olduğunun altını çizen Demirel, sarı lacivertlilerin bu yüzdeyi arttırması gerektiğini belirterek "Fenerbahçe'nin yüzde 80 topla oynaması lazım. En azından yüzde 60. Bu benim düşüncem. Hocanın istekleri, düşüncesi farklıdır, buna bir şey diyemem. Fenerbahçe sahasında en az 30 pas arka arkaya yapmalı. Kasımpaşa maçında 10'un üzerine çıkamamış. Bunun nedeni hızlı oyun." dedi.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Volkan Demirel