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Karakter, reaksiyon ve dokunuş ile

#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Süper Lig

Rıza Çalımbay’ın suçladığı sahadaki ve saha dışındaki oyuncu grubu ‘Biz karakterli futbolcularız’ mesajını verdi.

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Beşiktaş, kadro zaafiyetine rağmen dün Hatayspor karşısında ilk dakikadan itibaren kazanma kararlılığını ve arzusunu ortaya koydu. Serdar Topraktepe’nin sahaya sürdüğü 11’de Zaynutdinov stoper, Amartey defansif orta saha, Hacıahmetovic oyun kurucu olarak, Muleka ise santrfor pozisyonunda oynadı. Bu dokunuşlar hem takımın hem de görev alanı değişen bu futbolcuların performansını yukarıya çekti. Haftalardır yazıyorum, söylüyorum.

Cenk, iyi niyetiyle her şeyini ortaya koyuyor ama fiziksel olarak kesinlikle 90 dakika oynayacak durumda değil. Serdar Hoca da bunun bilincinde olacak ki Cenk’i yedek soyundurdu. Ön alanda oynayan Rashica-Muleka-Semih 3’lüsü ciddi bir dinamizm yarattı.

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Hacıahmetovic gerçek pozisyonunda oynayınca adeta “ohh be” diye haykırdı. Salih son derece çalışkan ve verimliydi. Ancak herşeyden önce perşembe akşamı Rıza Çalımbay’ın suçladığı sahadaki ve saha dışındaki oyuncu grubu “Biz karakterli futbolcularız” mesajı verdi. Gedson, Noel olmasına rağmen kendi isteğiyle takımla Mersin’e gitti.

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İkinci golden sonra futbolcular sakatlanan Chamberlain’in formasını kameralarla paylaştı. Bunların hepsi bir mesajdı. Eleştirilen Mert de harika bir maç çıkarttı.

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HOŞ GELDiN SEMiH 

2005 doğumlu Semih çok iyi bir savunma arkası koşusuyla güzel bir gole imza attı. Bu gol ile birlikte Süper Lig kariyerinde uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet edebileceğini gösterdi. Yaşına rağmen fiziksel olarak iyi durumda. Deneyim kazandıkça, özgüvenini yükselttikçe ve çalıştıkça çok daha iyi olacaktır.

#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Süper Lig
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