Serdar Topraktepe: Semih Kılıçsoy'u A takıma kazandırdık

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Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Fazla söylenecek bir şey yok. Maçtan önce de söyledim. Maçtan önce 'Beşiktaş'ın konumu durumu ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor' dedim ama bu puan durumundaki yeri, hoca değişikliklerinin hiç önemli olmadığını Beşiktaş'ın saygı duyulması gereken bir takım olduğunu söyledim. Çünkü 4 büyük takımdan bir tanesi. Bu tür takımların sahada nasıl bir tepki vereceği belli olmaz. Biz bugün kendi adımıza konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bu takımı ben kurdum. Gelenlere gidenlere ben karar verdim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Önümüzde düşünecek, oturup konuşacak yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa sürede yol belirleyeceğiz" diye konuştu.

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SERDAR TOPRAKTEPE: BU MAÇLIK GÖREV VERİLDİ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, U19 Takımı kampından geldiklerin belirterek, "1 maçlığına bize görev verildi. Buradan geri Antalya'ya döneceğiz. Takımla 2 günlük bir çalışmamız oldu. Ancak daha önce de aynı yerde çalışma imkanı olduğumuz için oyuncularımızla ilişkilerimiz iyi. Bu maçlık görev verildi ve bu maçta da şöyle bir oyun oynamak istedik. Analiz yaptık. Analizimizde yüksek toplarla, uzun toplarla ve oradan alacağı ikinci toplarla sonuçlara gitmeye çalışan bir Hatayspor gördük. Defansı biraz çekip, arkadaki boşluklardan yararlanmak istedik. Bundan da yararlandığımızı düşünüyorum. İkinci toplar çok önemliydi. İkinci topların hepsini aldığımıza inanıyorum. Oyuna girişimiz çok iyiydi. Tabii sonlara doğru takımımız biraz yoruldu. O anda değişikliklere başladım" diye konuştu.

"SADECE MAÇA ODANDIK VE MAÇI KAZANMAK İSTEDİK"

Takımın durumuyla ilgili konuşan Topraktepe, "Buradaki 7-8 oyuncu zaten U19 takımının oyuncusu. 2 senedir filan onların hocasıydım. Yine aynı tesiste A takımla olduğumuz için biz aynı zamanda A takımla da ilişkilerimiz yakın olduğu için arkadaşlığımız, dostluğumuz oyuncularımızla vardı. Yani 2 günlük bir sürede özel bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik" şeklinde konuştu.

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"ORTA SAHAYI BOŞALTMAK İSTEMEDİK"

Topraktepe, özellikle orta sahayı boşaltmak istemediklerini belirterek, "Amartey'in o bölgede daha önce oynadığını biliyordum. Biz o bölgede biraz daha agresif ve daha defansif bir oyuncunun olmasını istedik. 6 numarada da şu anda takımda oynayabilecek Amartey vardı. Bizde onu tercih ettik. Bana göre görevini ve bizim istediklerimizin hepsini çok iyi yaptı. Orayı boşaltmadı. Bu da hem Salih'e hem de Hadziahmetovic'e daha özgürlük verdi ve daha rahat oynadılar" ifadelerini kullandı.

"ONLARA GÜVENİYORUM"

Topraktepe, alt yapıdaki oyuncularda bütün hocaların emeği olduğunu dile getirerek, "Semih mesela 3 seneden beri U19'da. Onu küçük yaşta yukarı çıkardık ve bu sene A takıma yükseldi. Bugün diğer çocuklarıma çok şans veremedim maçın atmosferinden dolayı ama biz şu aralar Türkiye'de belki en çok A takıma oyuncu veren alt yapıyız. Burada aşağı da halen çok iyi oyuncular gelecek. Burada Semih'i ilk 11 oynattık, Semih'i A takıma kazandırdık. Burada gelen diğer oyunlarımın hepsi olmak üzere aşağıdan da oyuncularımız inşallah A takımda hizmet edeceklerine inanıyorum. Ben onlara güveniyorum" dedi.