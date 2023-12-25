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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio...

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol
Beşiktaşın yeni teknik direktörü belli oluyor Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 20:54

Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, hoca konusunda mutlu sona yaklaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken yeni hoca arayışı hız kazandı.

"DAHA FAZLA YIPRANMAMASI ADINA..."

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası yeni hoca arayı devam ederken yönetimin takımın başına getireceği teknik direktör merak edilmeye başlandı.

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YABANCI ADAYLAR ARASINDA BİLİNDİK İSİMLER VAR

Beşiktaş'ın yabancı teknik direktör adayları arasında Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov gibi isimler yer alırken yerli hoca konusunda en önde gelen isim kulübün efsanesi Sergen Yalçın oldu.

İNGİLTERE'DEN YENİ İDDİA

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılarda hoca adayı ikiye düştü. Bu isimlerin Sergen Yalçın ile Bruno Genesio olduğu öne sürülürken İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

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"TEKLİFİ KABUL EDECEK"

İngiliz basınından The Mirror; Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı Ole Gunnar Solskjaer'in teklifi kabul etmeye yakın olduğunu yazdı.

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BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DOĞRULAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

2 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol

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