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Real Madrid'de Arda Güler'e 3 talip birden

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid
Real Madridde Arda Gülere 3 talip birden
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 20:28

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana sakatlıklarda kurtulamayan ve henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'e 3 sürpriz talip çıktı.

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Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz sahaya çıkamayan Arda Güler, transferde ise La Liga ekiplerini peşine taktı.

İspanyol basınında yer alan haberde; milli futbolcu ile 3 kulübün ilgilendiği belirtildi.

Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen takımların Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo olduğu öne sürüldü.

Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi. 

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La Liga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılmak istediği vurgulandı. Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.

Celta Vigo'nun ise ligde küme düşme hattında yer aldığı ve kulübün ikinci yarıda bu durumu değiştirmek için hızlı ve etkili önlemler alması gerektiğinin altı çizildi. Celta Vigo'da olası Arda Güler transferinin sahada bazı pozisyonları güçlendirebilecek bir etken olduğu ve ligde kalmak için takımın kalitesini yükseltmek adına uygun bir çözüm olabileceği öne sürüldü.

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18 yaşındaki futbolcunun 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca karşılaşmasında hazır olması bekleniyor.

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid

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