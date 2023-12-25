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Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı! 'Tüm dünya utancı gördü!'

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#Fenerbahçe-Galatasaray#Edin Dzeko#Mauro Icardi
Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı Tüm dünya utancı gördü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 12:56

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele seviyesi ve tansiyonu oldukça yüksek olan maçta kazanan çıkmazken, futbolcuların saha içinde yaşadığı taratışmalar dikkat çekmişti. Sarı - lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko ile sarı - kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi arasındaki atışma da dış basında geniş yer buldu. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ancak gol pozisyonu oluşturmakta zorlandığı müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiden akıllara saha içinde yaşanan tartışmalar kazındı.

Özellikle ilk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko ile Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi arasında çıkan gerginlik, spor kamuoyunda oldukça konuşulmuştu.

Saha içinde sık sık karşı karşıya gelen iki ismin sert şekilde tartışmaları ve iki takımın derbi performansı, dış basında da geniş yer buldu. Ayrıca Bosna basını, Dzeko'ya destek oldu.

İşte dev derbiden dünya basınına yansıyanlar;

"GALATASARAY VE ICARDI'NİN UTANCI"

Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı Tüm dünya utancı gördü

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Slobodna Bosna: "EDIN DZEKO GERÇEKLERİ SÖYLEDİ: Galatasaray ve Icardi'nin utancı, tüm dünya tarafından görüldü!"

"EDIN DZEKO ÇİLEDEN ÇIKTI"

Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı Tüm dünya utancı gördü

Sport1: "Galatasaray'ın Icardi paylaşımı, Edin Dzekoyu çileden çıkardı: 'Onların her zaman yaptığı şey, utanç verici!'

"DERBİYE DAMGA VURDULAR"

Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı Tüm dünya utancı gördü

Dnevni Avaz: "Fenerbahçe ve Galatasaray berabere kaldı: Büyük Türk derbisine Dzeko ile Icardi arasındaki tartışma damgasını vurdu!"

"OYUN SÜREKLİ DURDU, TARTIŞMA ÇIKTI"

Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı Tüm dünya utancı gördü

Vijesti: "Dzeko, oyunun sürekli durduğu derbide Icardi ile tartıştı!"

L'Equipe: "Fenerbahçe ve Galatasaray berabere kaldı, Süper Lig'de hiçbir şey değişmedi"

Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı Tüm dünya utancı gördü

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Marca: "0-0, adil sonuç... Derbinin skoru hayal kırıklığı yarattı"

AS: "Golsüz eşitlik, iki takımı da aynı puanla zirvede tuttu"

Ole: "İyi geçmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbisi sıkıcı bitti"

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#Fenerbahçe-Galatasaray#Edin Dzeko#Mauro Icardi

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