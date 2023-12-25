Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışmasının ardından Bosna basını çıldırdı! 'Tüm dünya utancı gördü!'

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ancak gol pozisyonu oluşturmakta zorlandığı müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiden akıllara saha içinde yaşanan tartışmalar kazındı.

Özellikle ilk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko ile Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi arasında çıkan gerginlik, spor kamuoyunda oldukça konuşulmuştu.

Saha içinde sık sık karşı karşıya gelen iki ismin sert şekilde tartışmaları ve iki takımın derbi performansı, dış basında da geniş yer buldu. Ayrıca Bosna basını, Dzeko'ya destek oldu.

İşte dev derbiden dünya basınına yansıyanlar;

"GALATASARAY VE ICARDI'NİN UTANCI"





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Slobodna Bosna: "EDIN DZEKO GERÇEKLERİ SÖYLEDİ: Galatasaray ve Icardi'nin utancı, tüm dünya tarafından görüldü!"

"EDIN DZEKO ÇİLEDEN ÇIKTI"





Sport1: "Galatasaray'ın Icardi paylaşımı, Edin Dzekoyu çileden çıkardı: 'Onların her zaman yaptığı şey, utanç verici!'

"DERBİYE DAMGA VURDULAR"





Dnevni Avaz: "Fenerbahçe ve Galatasaray berabere kaldı: Büyük Türk derbisine Dzeko ile Icardi arasındaki tartışma damgasını vurdu!"

"OYUN SÜREKLİ DURDU, TARTIŞMA ÇIKTI"





Vijesti: "Dzeko, oyunun sürekli durduğu derbide Icardi ile tartıştı!"

L'Equipe: "Fenerbahçe ve Galatasaray berabere kaldı, Süper Lig'de hiçbir şey değişmedi"

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Marca: "0-0, adil sonuç... Derbinin skoru hayal kırıklığı yarattı"

AS: "Golsüz eşitlik, iki takımı da aynı puanla zirvede tuttu"

Ole: "İyi geçmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbisi sıkıcı bitti"