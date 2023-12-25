Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar düğümü çözülüyor! Kadro dışı bırakılan yıldız, Suudi Arabistan'a geri dönüyor...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Siyah - beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve taraftarlarının tepkisini çekmişti. Derbi mağlubiyetinin ardından Beşiktaş Yönetimi, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer almıştı.

Bileti kesilen isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın geleceği ise merak ediliyordu.

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Siyah - beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki futbolcu için Arabistan'dan ciddi bir haber gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI





Al Arabiya'nın haberine göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC, Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Haberin devamında Aboubakar'ın menajerinin, oyuncusunu Arabistan ekibine teklif ettiği ve görüşmelerin ciddi şekilde sürdüğü kaydedildi.

N'KOUDOU DA DEVREDE

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'Koudou'nun da formasını giydiği Damac'ın transfer için istekli olduğu ve Fransız futbolcunun da Aboubakar'a kulübü anlattığı aktarıldı.

Kadro dışı kaldığı döneme kadar Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Kamerunlu yıldız, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.