Dakika 74: Beşiktaş için dönüm noktası

Beşiktaş, seyircisinin desteğine rağmen dağınık ve tedirgin bir görüntüyle başladı. Büyük ölçüde topa sahip olmasına olmasına rağmen siyah beyazlılar topun hızını artırıp tempoyu yükseltemeyince Kayserispor’un kalabalık savunmasını bunaltamadı. Buna karşın konuk Kayserispor ise topla çok az temas etmesine rağmen Beşiktaş alan daraltamayınca çıkış imkanı buldu.

JOSEF’i ARADILAR

Siyah beyazlılar topu kaybettikten sonra ilk baskıyı yapmakta bocaladı. Bu durumda Josef de Souza’nın eksikliğinin de fazlasıyla hissedildiğini gördük. Thiam’ın şık kafa golüne aynı güzellikte cevap veren Larin’in kritik cevabı ile soyunma odasına 1-1’lik beraberlik ile giren Beşiktaş’ın ikinci yarıda momentumu yakalamasını bekledik. Nitekim bu devreye daha hızlı, hareketli ve baskılı başlayan Beşiktaş, Larin ve Ghezzal’ın tutuk oyunları; Batshuayi’nin de kalalabalık savunma arasında boğulması ile aradığı golü bulamadı. Bir top kaybı sonrasında hızlı çıkan Kayserispor, Ersin’in de zamanlama hatasıyla thiam ile bitime 20 dakika kala tekrar öne geçti.

HER ŞEYi DEĞiŞTiREN iKiLi

Tribünler 1-2’lik skor sonrasında tam terse dönmüşken Beşiktaş’ta maçı çeviren hamleler geç de olsa 74’te geldi. Aylardır neden kulübede oturduğunu anlamadığımız Oğuzhan oyuna girdikten sonra sadece sorumluluk almakla kalmayıp maçın iplerini de eline geçirdi. Topla buluştuğu her pozisyonda ataklara şekil veren Oğuzhan son dakikalarda atılan 3 golde de hücumları başlatan isim oldu. Güven’in hareketli oyunu, Oğuzhan’ın direkt pasları Batshuayi’nin de performansını artırdı ve Kayserispor’un savunma dengesi tamamen bozuldu. 2 gol 1 asistle oynayan Belçikalı futbolcu biraz alan bulduğu ve istediği pasları aldığı zaman ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Haftalardır 3 puana hasret olan Beşiktaş, dün büyük bir felaket ile daha burun buruna geldi ancak taraftarının desteği ile son dakikalarda pes etmeyerek müthiş reaksiyon göstererek 4 gollü galibiyet ile kazanmayı hatırladı. Beşiktaş, dün sadece 3 puan almadı, Oğuzhan’ı, Batshuayi’yi ve çok ihtiyacı olan özgüvenini de geri kazandı.