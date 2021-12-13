MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıDakika 74: Beşiktaş için dönüm noktası
GeriGÜNTEKİN ONAY Dakika 74: Beşiktaş için dönüm noktası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 13.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Dakika 74: Beşiktaş için dönüm noktası

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Dakika 74: Beşiktaş için dönüm noktası

Siyah beyazlılar, dün sadece 3 puan almadı Oğuzhan’ı, Batshuayi’yi ve özgüvenini kazandı.

Beşiktaş, seyircisinin desteğine rağmen dağınık ve tedirgin bir görüntüyle başladı. Büyük ölçüde topa sahip olmasına olmasına rağmen siyah beyazlılar topun hızını artırıp tempoyu yükseltemeyince Kayserispor’un kalabalık savunmasını bunaltamadı. Buna karşın konuk Kayserispor ise topla çok az temas etmesine rağmen Beşiktaş alan daraltamayınca çıkış imkanı buldu.

JOSEF’i ARADILAR

Siyah beyazlılar topu kaybettikten sonra ilk baskıyı yapmakta bocaladı. Bu durumda Josef de Souza’nın eksikliğinin de fazlasıyla hissedildiğini gördük. Thiam’ın şık kafa golüne aynı güzellikte cevap veren Larin’in kritik cevabı ile soyunma odasına 1-1’lik beraberlik ile giren Beşiktaş’ın ikinci yarıda momentumu yakalamasını bekledik. Nitekim bu devreye daha hızlı, hareketli ve baskılı başlayan Beşiktaş, Larin ve Ghezzal’ın tutuk oyunları; Batshuayi’nin de kalalabalık savunma arasında boğulması ile aradığı golü bulamadı. Bir top kaybı sonrasında hızlı çıkan Kayserispor, Ersin’in de zamanlama hatasıyla thiam ile bitime 20 dakika kala tekrar öne geçti.

Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi

HER ŞEYi DEĞiŞTiREN iKiLi

Tribünler 1-2’lik skor sonrasında tam terse dönmüşken Beşiktaş’ta maçı çeviren hamleler geç de olsa 74’te geldi. Aylardır neden kulübede oturduğunu anlamadığımız Oğuzhan oyuna girdikten sonra sadece sorumluluk almakla kalmayıp maçın iplerini de eline geçirdi. Topla buluştuğu her pozisyonda ataklara şekil veren Oğuzhan son dakikalarda atılan 3 golde de hücumları başlatan isim oldu. Güven’in hareketli oyunu, Oğuzhan’ın direkt pasları Batshuayi’nin de performansını artırdı ve Kayserispor’un savunma dengesi tamamen bozuldu. 2 gol 1 asistle oynayan Belçikalı futbolcu biraz alan bulduğu ve istediği pasları aldığı zaman ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Beşiktaşta Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe sözleri

Haftalardır 3 puana hasret olan Beşiktaş, dün büyük bir felaket ile daha burun buruna geldi ancak taraftarının desteği ile son dakikalarda pes etmeyerek müthiş reaksiyon göstererek 4 gollü galibiyet ile kazanmayı hatırladı. Beşiktaş, dün sadece 3 puan almadı, Oğuzhan’ı, Batshuayi’yi ve çok ihtiyacı olan özgüvenini de geri kazandı.

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Son Dakika Haberi... Formula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 2-6 Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları
Lewis Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında?