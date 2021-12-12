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Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi

#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçına Güven Yalçın damga vurdu. Milli oyuncu, takımı 2-1 geride ve tribünlerden protesto sesleri yükselirken oyuna dahil oldu ve 1 gol, 2 asistle tüm gidişatı değiştirdi.

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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın'ın performansı dikkat çekti.

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BEŞİKTAŞ 2-1 GERİDEYDİ VE PROTESTO TEZAHÜRATLARI VARDI

Kayserispor, Mame Thiam'ın golüyle 2-1 öne geçtikten sonra siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyuncuları ıslıkladı. Tribünler, sonrasında hafta arasında görevinden ayrılan Sergen Yalçın lehine de tezahüratlarda bulundu.

LARIN ÇOK SİNİRLENDİ

Oyundan çıkarken ıslıklanan Cyle Larin, tepkilere çok sinirlendi. Kanadalı futbolcu kulübeye gelirken montunu fırlattı ve tepkili bir şekilde yerine oturdu.

TÜM GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ

Oyuna 74. dakikada dahil olan Güven Yalçın, 84 ve 89'da Batshuayi'nin attığı gollerde asisti yapan oyuncu oldu.

22 yaşındaki futbolcu, 90+6'da ise ağları havalandırarak Vodafone Park'ı bayram yerine çevirdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada da Güven ile ilgili çok sayıda övgü paylaşımları yaptı.

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Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi

Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi

Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi

BÜYÜK COŞKU

Yalnızca 10 dakika önce tribünlerden ıslık sesleri yükselirken, Güven Yalçın yaptığı etkiyle tribünlerdeki havayı değiştiren isim oldu.

6 YIL SONRA BİR İLK

2014/15'ten bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan tek Beşiktaş oyuncusu Güven Yalçın oldu.

CRISTIANO RONALDO SEVİNCİ

Güven Yalçın, 90+6. dakikada attığı golün ardından da Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'Siuuuu' sevincini yaptı.

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#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig

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