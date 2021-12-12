Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe sözleri

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Maça tedirgin ve kontrollü başladıklarını kaydeden Oğuzhan Özyakup, "Güven inanılmaz katkı verdi galibiyete. Bu hafta çok şey yaşadık. Hocamız ayrıldı. Bu maç için yeni hocamız geldi. Maça biraz tedirgin, kontrollü başladık. Bu gayet normal. Böyle dönemleri ben burada çok yaşadım. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Biz de 3-0 rahat kazanmak isterdik. Bazen böyle galibiyetler çok daha iyi oldu. Son 10-11 maçta ilk golü yedik. Toparlanamadık, tepki gösteremedik. Bugün tepki gösterdik. Her futbolcu oynamak ister. Bana göre benim haklı olduğum konular var, hocamıza göre de onun haklı olduğu konular var. Futbolcu iyi oynayıp yedek kalınca morali bozuluyor. Bunlar bahane olmamalı tabii. Ben bunu öğrendim. Bugün oyuna girince elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Takım olarak derbide güzel bir skor almak istediklerini kaydeden Oğuzhan, "Derbi bizim için aşırı önemli. Tekrar yukarılara oynamak için mecbur kazanmamız gerekiyor. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu haftayı bir bekleyip takım olarak derbide güzel bir skor almaya çalışacağız." dedi.