Beşiktaş hak etti

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Beşiktaş maça ön alan baskısıyla, istekli ve tempolu başladı. Ancak 5’inci dakikada Necip Uysal’ın ters kafa vuruşuyla henüz hücum dahi yapmamış olan Rizespor kazandığı kornerle golü buldu. Beşiktaş 2 dakika sonra beraberlik sayısını golcü stoperi Omar Colley ile attı. Dağınık görünen Rize savunmasına karşı önemli fırsatlar yakalayan siyah beyazlılar bitiricilik ve final konusunda yetersiz kalınca sonucu değiştiremedi. Beşiktaş’ın bu sezonki en önemli sorunlarından birisi takım boyunun uzun olması. Alanı daraltamayınca etkili bir pres yapmak da mümkün olmuyor.

TOPRAKTEPE TEMPOYU YÜKSELTTi

İkinci yarıda oyunun kontrölünü elinde tutan Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın hazırladığı pozisyonda Milot Rashica ile öne geçmesine rağmen rakibine pozisyon vermediği maçta bir kez daha duran top savunmasında hata yapınca kalesinde golü gördü. Beşiktaş gibi bir takımın duran toplarda rakiplerine bu kadar çok şans vermesi kabul edilemez. Serdar Topraktepe beraberlik sonrasında yaptığı hamleler ile takımının temposunu ve oyun kalitesini yükseltti.

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WORRALL HATASINI AFFETTiRDi

Son bölümde baskısını artıran Beşiktaş, özellikle de Alex Oxlade-Chamberlain’in etkili oyunuyla maçın seyrini değiştirdi. İkinci golde hatası bulunan Joe Worrall son dakika golüyle maçın kahramanına dönüştü ve Beşiktaş, 3 puanı cebine koydu. Son bir not da VAR hakemi Emre Malok için... VAR odasında yaptığı veya yapmadığı tüm müdahaleleri tartışılan bir hakem neden ve nasıl bu görevi önemli maçlara atanarak sürdürebiliyor? Gerçekten de ilginç.