Golcüleri kıskandıran savunmacı! Beşiktaş'ın golcü stoperi Omar Colley yine attı, ligin zirvesine çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta beraberlik golünü atan Gambiya yıldız Omar Colley, savunmacılar arasında büyük bir başarıya imza attı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin 11’inde 2’si zorunlu, 4 değişikliğe gitti. Topraktepe; kırmızı kart cezalısı Al-Musrati ve sakatlığı bulunan Masuaku’nun yanı sıra Worrall ve Gedson’a ilk 11’de yer vermedi. Topraktepe bu oyuncuların yerine Svensson, Emrecan Terzi, Salih Uçan ve Ghezzal’ı görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Svensson, Necip Uysal, Colley ve Emrecan Terzi’den oluşturdu. Orta alanda Salih Uçan ve Muçi’yi sahaya süren, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi. Serdar Topraktepe’nin gol yollarındaki tercihi ise Muleka’yı görevlendirdi.Siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor karşısındaki 11’i şöyle:“Mert Günok - Svensson, Necip Uysal, Colley, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Ghezzal, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka.”

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SALİH UÇAN 8 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11’de görev aldı. Son olarak Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan Salih Uçan, ligdeki; Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında kadroda yer almamış, Fenerbahçe mücadelesinde ise kadroda olmasına rağmen süre bulamamıştı. Salih ayrıca Türkiye Kupası’ndaki Ankaragücü maçında ise son 2 dakika oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 8 maç sonra Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de görev aldı.

NECİP YENİDEN STOPERE

Siyah-beyazlı ekipte takım kaptanı Necip Uysal, stoperdeki yerine geri döndü. Sezon başından beri stoperde görev alan ancak eksikler nedeniyle Fenerbahçe derbisinde sağ bekte görevlendiren Serdar Topraktepe, tecrübeli oyuncuyu yeniden savunmanın göbeğine çekti. Necip’in stoperdeki partneri ise Omar Colley oldu.

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MASUAKU KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde maç kadrosundan çıkartıldı. Uzun süren sakatlığının ardından kupadaki Ankaragücü maçında 45, Fenerbahçe derbisinde ise 90 dakika sahada kalan tecrübeli sol bekin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan Masuaku’nun yerine Çaykur Rizespor maçında Emrecan Terzi görev aldı.

EMRECAN 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Beşiktaş’ta genç sol bek Emrecan Terzi, iki maçlık aranın ardından 11’e döndü. Ligde oynanan Ankaragücü maçında sakat olmasına rağmen sahada yer alan ancak karşılaşma içinde yeniden sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Serkan Emrecan Terzi, Fenerbahçe derbisi ve kupadaki Ankaragücü karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Genç sol bek iki maç sonra 11’e döndü.

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SEMİH'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada Semih Kılıçsoy ile ikinci golü bulurken geçerlilik kazanmadı.

Sağdan gelen ortada, arka direkte Necip Uysal topu ortaya çıkarırken Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi.

Golü veren Hakem Ali Şansalan, daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından topun dışardan geldiği gerekçesiyle iptal etti.

TAKIMIN EN GOLCÜ İKİNCİ OYUNCUSU

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta başarılı stoper Omar Colley, bu sezonki gollerine bir yenisini daha ekledi.

Bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta Omar Colley fark yaratmaya devam ediyor.

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Siyah beyazlıların Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta takımı adına beraberlik golünü kaydeden Gambiyalı futbolcu, bu sezon skor katkısı vermeye devam etti.

31 yaşındaki stoper bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21. maçta 7. golünü attı.

Omar Colley, 6 gollü Cenk Tosun'u geçerek 10 gollü Semih Kılıçsoy'un ardından ligde en çok gol katkısı veren ikinci oyuncu oldu.

LİGİN ZİRVESİNDE

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Omar Colley, rakip kaleyi bulan dokuz isabetli şutunun yedisini gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlık yaşayan Omar Colley, ikinci yarının başında yerini Joe Worrall'a bıraktı.

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İTALYA'DA HABER OLMUŞTU

Bir stoper olarak önemli bir gol rakamına ulaşan Omar Colley için İtalyan basınında da haberler çıkmıştı.

Beşiktaş'a Serie A takımlarından Sampdoria'dan gelen Colley için, "Takımı iyi durumda değil ama Colley gollerine devam ediyor. Ligde 6, toplamda 7. golüne ulaşmayı başardı" yorumları dikkatlerden kaçmadı.