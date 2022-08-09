Beşiktaş bu kadroyla 4'lü oynamaya mecbur

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Valerien İsmael, Kayserispor ile yapılan Süper Lig’in ilk maçında Beşiktaş’ı 4’lü savunmayla oynattı. İyi sonuçlar aldığı müddetçe 4’lüde devam edecektir. Zaten Beşiktaş’ın kadro yapısı bu sisteme daha uygun. En başta sağ kanattaki Rosier-Ghezzal ikilisinin oyun karakterleri ve verimliliği, 4’lü oynamayı mecburi hale getiriyor. Stoperlerin yapısı ve kalitesi bile 3’lü oynamaya müsait değil. 3’lü savunma oynuyorsanız stoperlerinizin 2’sinin açık alanda çok çabuk olması gerekiyor. Kanat oyuncularının da yüksek tempolu ve eforlu oynamaları şart.

3-4-3’ün temel felsefesi sahanın her bölgesinde sayısal üstünlük kurmaktır

Bunun da ötesinde 3’lü savunma ile oynadığın zaman orta sahada büyük açıklar verme ihtimalin çok yüksek. Türkiye’deki takımların hemen hepsi 4-2-3-1 oynadığı için, 3-4-3’le sahaya yayılan takımlar orta sahanın merkezinde çok geniş bir alanı sadece 2 oyuncuyla kontrol etmek zorunda kalıyor.

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Böyle olduğu için de orta sahanın kontrolünü ele geçiremiyorsun. Antonio Conte’nin Chelsea’si de 3-4-3 oynuyordu ama onun orta sahasında N’Golo Kante ile Jorginho vardı.

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3-4-3’ün temel felsefesi sahanın her bölgesinde sayısal üstünlük kurmaktır. Hücumda iken 3-2-5 gibi dizilmek, savunmada iken 5-4-1 gibi durabilmek. Stoperlerden birini oyuna sokup orta alanı 5’leyip, gerekirse 2-5-3 gibi dizilebilmek. Ama tüm bunlar bir oyun pratiğine ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda doğru oyuncu profiline de...

Masuaku-Rosier fiziken iyi ama yaratıcılık ve teknik açıdan yetersiz

Beşiktaş, bu kadroyla 3’lü oynamamalıdır. Başta da dediğim gibi, kadro yapısı 4’lü savunma oynamaya uygun.

Orta sahadaki 4’lünün kenarında oynayacak oyuncu yok. Masuaku ile Rosier’i koyarsan, fizik ve tempo olarak yeterli olsalar da yaratıcılık ve teknik açıdan yetersiz kalırsın. Kanatlarda, önde oynamak ile arkada oynamak arasında ciddi fark var. Roberto Carlos’u hatırlayın; İnter’de iken sol önde oynuyordu, sonra Real Madrid’de sol beke geçti ve bambaşka bir oyuncuya evrildi.

İlk maç itibariyle Beşiktaş’ın forvetlerinden bahsedecek olursak; Weghorst çok çalışkandı. Sahada basmadık yer bırakmadı, takım arkadaşlarıyla iletişimi de çok güçlüydü ancak yalnız kaldı. Muleka ise soldaki pozisyonunu yadırgadı ve takımdan kopuk bir görüntü sergiledi.